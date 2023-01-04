Bakan Soylu, İmamoğlu ile telefon görüşmelerinin detaylarını açıkladı

Yurt içinde terörist sayısının 120'nin altına düşürüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, 'Aralık ayı terör örgütünü kıskaca aldığımız bir ay olarak geçmiştir.' dedi. İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir. 2022 yılı Türkiye için hakikaten huzur ve güven, büyüme ve gelişme yılı olmuştur.

Milletimiz bize güvensin. Bütün bunları gerçekleştirirken hakikaten çok önemli adımları sağladık. 2021 yılında Türkiye'de tek bir faili cinayet yoktur. 2022 yılında 2 tane hariç hepsinin faili bellidir. Hepsini bulup adalete teslim ediyoruz. Türkiye bu konularda bütün teknolojik imkanını kullanan, insan yapısı iyi yetiştiren, milletinin 24 saat emin olduğu hızla beraber bütün dünyayaya örnek adım atmaktadır.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE

Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığında ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıktı. Ülkesine gönüllü geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332'dir.

Çok zor bir coğrafyadayız. Ciddi risklerle karşı karşıyayız bu da doğru. Hemen yanımızda otoritesini kaybetmiş devlet var. Buna rağmen Türkiye'ye güvende tutmak büyük bir başarıdır. Türkiye yatırımlarında rekorlar kırmıştır. 2022 yılı Türkiye için huzur ve güven yılı olmuştur. Milletimiz bize güvensin.

İBB'DE TERÖR İNCELEMESİ

Selpak var mı arkadaşlar terimi sileceğim. Atalarımız bazı meseleleri çok uzun tutmamak için güzel laflar söylemişler. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.' Ben bu arkadaşın niçin benimle görüştüğünün saklanması gerektiğini bilmiyorum. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. İnsani açıdan da görüşmemiz olabilir. Önce ben görüşmedim deyip sonra 1 ya da 2 demesi... İBB Başkanı yalan kodu içine girmiş doğrudan uzaklaşmış. Ben İçişleri Bakanıyım beni arayanların tüm kayıtları vardır.

Telefon edip, 'CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor ve beni onlara ezdirmeyin.' Bazı cep telefonlarında kayıt alınıyor ben bunu yapmam, doğru da değildir. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirme yapılmış. 20 tanesinde görüşme yapılmış. Bunların kayıtları var. 29 tanesini karşı taraf, 11'ini ben aramışım. Peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz. 2 kere de yüz yüze görüşülmüş. Biri Adalar konusu, elektrikli araç konusu. İkincisi ise, onların tarihleri de var 2 Mart'ta afet il toplantısı oldu. Kısa bir görüşmede yüz yüze orada gerçekleştirdik. Bu olur bunlar normaldir. Bunu yalandır demek normal olan bu değildir.Ben cevabını veriyorum.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Soruşturma yürüyor. Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerim bu kadardır. Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz. Sosyal medya tezviratlarına itibar etmeyin.