Türkmen gazı için 3'lü zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov. Türkmen gazı zirvesi kapsamında ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Zirvemizin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahıyla bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir.

(Türk Devletleri Teşkilatı'na) Gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant zirvesine gözlemci olarak kabul edilmesi birlikteliğimizi perçinlemiştir.

Savaşın olumsuz etkilerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde çaba harcadık. İstanbul'da başlatılan müzakere süreci, barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi sürdürüyor; önce ateşkes ardından kalıcı barışı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı öne çıkmaktadır. Türkmen gazının buradan taşınmasına hemen başlamamız gerek.

Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız.

Bugün yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık: Gebele'de her yıl gençlerimizin belli bir süre tatil yapması, eğitim alması, gerekse Avaza'da her yıl belli bir süre -bu bir ay olabilir- yanlarında göndereceğimiz öğretmenleriyle eğitim almaları; hem Gebele, hem Avaza'yı tanımaları, din, tarih, kültür itibariyle çok farklı bir zemine oturacaktır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Hazar Denizi'ndeki en büyük filo Azerbaycan'a ait. Bakü Tersanesi de ful kapasite çalışıyor. Azerbaycan, bölgemizdeki en büyük ticaret filolarından birine sahip. 18 kargo uçağı bu filonun içinde yer alıyor.

Değerli kardeşim Erdoğan'la birlikte Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışına katıldık.

Umarım bu üçlü zirve bundan sonra devam eder, ilişkilerimizi daha iyiye götürmeye hizmet eder.