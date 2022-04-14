Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İnternetten alışverişe yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pandemi sürecinde etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ticaret erbabımıza dört ay süreyle biner lira hibe desteği sağladık. 4,6 milyar lirayı aşan destekte bulunduk.

Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi kooperatiflerine olan borçlarını yapılandırabilmeleri için yardım ettik. 3 kez ertelemeye tabi tuttuk. Taksiti ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır. Salgının etkisinin azalmasıyla esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendi yaşadıkları sıkıntılara rağmen çevrelerindeki herkese yardımcı olduklarını biliyoruz, bunun içinde sizlere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Bizi herkesten güçlü yapan bu vasfımızdır, bu erdemizdir. Ahinin olduğu yerde kötülük kök salamaz, tırnak tutamaz. Hayatımızın bir döneminde esnaflık yaptığımız için bunları bizzat yaşayarak öğrendik. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz.

FAHİŞ FİYATIN SEBEPLERİ

Salgının fiyatları artıran etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden atarken Karadeniz'deki krizle karşı karşıya kaldık. İster istemez tüm dünyayla birlikte bizi de etkiledi. Dövizle mücadele etmek zorunda kaldık. Çarşıda, pazarda görülen fahiş fiyatların en önemli sebebi işte bu iki faktördür. Ülke çapında hizmet veren tedarik zincirlerle ilgili gelen şikayetleri göz ardı etmiyoruz. Millete Sesleniş konuşmasında da ifade ettiğim gibi vicdanı ahlakı olmayana ne deseniz boş. Ama bu yaşanan rezaletlere sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerine de düzenleme getiriyoruz.

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.