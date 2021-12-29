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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyonlarca öğretmene müjdeli haberi verdi.

29.12.2021 - 22:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

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