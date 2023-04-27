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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde, başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının atanmasına karar vermişti. Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının yapıldığını duyurdu.

27.04.2023 - 11:35 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."

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