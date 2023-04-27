Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."