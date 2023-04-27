Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde, başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının atanmasına karar vermişti. Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının yapıldığını duyurdu.
27.04.2023 - 11:35 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını anımsatan Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.