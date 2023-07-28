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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ederek, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.

28.07.2023 - 16:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıl dönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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