Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcu Zeynep Sönmez'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.
04.11.2024 - 14:41 |
Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, final karşılaşmasında Amerikalı Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum.