Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen değerli yol arkadaşım Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Meclis Başkanı seçilmesi sonrası bizleri ziyaret etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakımızın tüm ortaklarına da dayanışmaları için şükranlarımı ifade ediyorum. TBMM Geçici Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ayrıca teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin Gazi Meclisimize hayırlı olmasını diliyorum.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.