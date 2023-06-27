Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kurban Bayramı kutlandı.