GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlandı.

27.06.2023 - 20:08 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kurban Bayramı kutlandı.

    GÜNCEL HABERLER

    TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak

    TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

    Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı

    Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı