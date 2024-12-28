Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere müjde! Çalışan başına aylık 2500 lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Teknofestler, Ar-ge yatırımları ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz.

Geleceğin teknolojisine şimdiden yapılan atımları destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında diğer illerimize örnek olacaktır.

"MUHALEFET SURİYE'Yİ ANLAMADI"

Muhalefette ne böyle bir vizyon ne de merak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. Aynı umut kırıcı tablo hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye'de eski rejimin devrilmesinin üzerinden 3 hafta geçti. Bunlar hala meseleyi anlayamadılar.

Haberin Devamı

Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar.

Biz 22 yıllık iktidarımız süresince Türkiye'nin sıkıntılarını büyüyerek aşabileceğine inandık. 14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi. 5 sene kazandı. Biz de bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Ekonomi programımıza güvenimi ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk birimi düştü. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik.

"ÜRETİM VE İSTİHDAMI KORUMA PROGRAMI BAŞLATIYORUZ"

Vatandaşımızın her söylediğinin başımızın üzerinde yeri vardır. Hedefimiz tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımız alım güçlerindeki artışı daha net görebilecekler. 2025 yılı için bu konuda da umutluyuz. Kabine toplantımızda görüştüğümüz, burada sizinle ve kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon tekstil deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı Ocak ayında, KOSGEB eliyle istihdamı koruma programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ’lere, çalışan başına aylık 2500 TL’ye kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Haberin Devamı