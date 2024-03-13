Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kent uzlaşısı' tepkisi: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aşksın, muhabbetsin, sevdasın Mardin. Güzelliğin bitmez bir bir saymakla... Her daim dilimde duasın Mardin.

Mardin dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir şehirdir. Okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Görmesini bilene açık hava müzesidir.

Biz bu şehri tüm güzellikleriyle seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak bizlere gönlünüzün kapılarını açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız.

14-28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. Bunu önümüzdeki seçimlerde hak ettiği seviyeye getireceğiz. 31 Mart seçimleri ile şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız.

Bu sefer Mardin'in tercihinin eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.

"RAMAZAN'A BURUK GİRDİK"

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan'a da buruk girdik. Komşumuz Suriye 13 yıldır barışa hasret... Irak'ta etnik ve mezhepsel sorunlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girdi.

Haberin Devamı

Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. Terör devleti İsrail, vahşice Gazze'ye saldırıyor. Biz Filistinlilerin hak ve hukuklarını 7 Ekim'de keşfetmedik.

Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz.

Dış politikada nasılsa iç siyasette de tavrımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz gayet nettir."

Şu anda alanda 50 bin kişi bulunuyor.

CHP'YE KENT UZLAŞISI TEPKİSİ

Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Biri "DEM varsa olmaz" diğeri "DEM'siz olmaz" diyor. Ötekisi çıkıyor belediyeleri beraberce yöneteceğiz diyerek posta koyuyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanı kimse takmıyor, ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor.

Tutarsızlık paçalarından akıyor. Kürtler adına onları istismar edenler de dalavereler karşısında tek bir cümle kurmuyor, kuramıyor."

'HER BİREYİN HAYATINA DOKUNDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve partisinin seçim mitingine katılmak için Şırnak’a geldi. Adliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yarka ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı. Burada yaklaşık 25 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnancımızın, birlik ve beraberlik ruhunun nabzının attığı bu şehri, biz Allah için seviyoruz. Bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine, Rabb'im dünyadaki mazlumlara, mağdurlara, gariplere selamet ihsan eylesin. Bizler kendi evlerimizde, yuvalarımızda oruçlarımız tutup, ibadetlerimize eda ederken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulma umuduyla koşturmak zorunda kalanların Allah yardımcısı olsun. Sahip olduğumuz huzurun, güvenin, sağlığın, nimetin şükrünü ifa etmek için ramazan ayı önemli bir fırsat. Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değildir. Bunların gayesi, ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu ülke ve bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık, şimdi de Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık” diye konuştu.

Haberin Devamı

Son 21 yılda vatan topraklarının her karışına terlerini akıttıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her bireyin hayatına olumlu yönde dokunduk. En yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Sadece Şırnak'la değil, bu bölgenin tamamıyla, bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız bir Türkiye de olmaz. Geçmişte yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez. Cumhuriyet tarihimizde insanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı çekti, eziyet çekti, yokluk yaşadı. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe dur diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar ve vesayetler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istense de, milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı. Milletimiz bununla kalmadı, yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesinden yana kullanarak kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur. Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt, aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışardaki tüm unsurlarıyla biz bu sinsi oyunu bozduk. Şimdide güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere, hem maşalarına mesafe koyuyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN GÜNEŞİNİN DOĞMASINA KİMSE ENGEL OLAMAYACAK'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Kendi mücadelemizi kendi imkanlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Hamdolsun, emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek, bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envaiçeşit savunma sanayi ürünleri pazarlayanlar, bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımız ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline geldi. Şayet istikrar ve güven iklimimizin zarar görmesin engel olursak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak, sahip olduğumuz imkanlarımızı çok çalışarak fırsata dönüştürürsek, emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara, Türkiye'nin önü de, ufku da, bahtı da açıktır. Kimse merak etmesin. 'Türkiye Yüzyılı'nın güneşinin doğmasına kimse engel olamayacaktır. Yıllarca vaktimizi, enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça, ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi altyapısıyla, ekonomisiyle, sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişi başına gelirimizi çoğaltarak, garip gurebaya kol kanat gererek hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Mahalli idareler seçimlerinde sizlerden desteği, bu mücadeleyi tüm şehirlerimizle birlikte vermek için istiyoruz. Şırnak'ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Sizlerin bu desteği sayesine ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart’ta milli irade bayramını kutlayacağız. Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bize vereceği destek ayrıca önemlidir. Seçime az kaldı. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda 2 bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. 4 gençlik merkezi, Şırnak Şehir stadyumu ile 38 spor tesisi yaptık. Ayrıca 10 bin kişilik Cizre Stadyumu yapımı için şu anda ihale aşamasındayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 545 yataklı, 8'i hastaneden oluşan toplam 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 517 yataklı Şırnak merkez devlet hastanemiz ile Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binamızın inşaatına devam ediyoruz. Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptık. Kentsel dönüşümde şehrimizde toplam 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 2 millet bahçemizden birinin yapımı sürüyor. 25 kilometreden aldığımız bölünmüş yol mesafesini 197 kilometreye çıkardık. Projeler kapsamında çok sayıda tünelin de yer aldığı çeşitli yol inşa çalışmaları sürüyor. Şehir için yollarıyla Silopi, İdil ve Kasrik geçiş yollarında üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Uzunluğu 179 kilometreyi bulan Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy demir yolunu elektrikli ve sinyalli ve çift hatlı olarak yapmayı planlıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız Şerafettin Elçi Havalimanımız yolcu trafiği açıldığı günden bugüne 10 katına çıktı. Son 21 yılda 7 baraj, 1 sulama tesisi, 40 taşkın koruma tesisi ve 6 hidroelektrik santrali inşa ettik. Tamamladığımız tesislerle Şırnak, Silopi, Cizre ve İdil'e içme suyu temin ettik. Yapımına başlayacağımız Cizre Barajı'yla Cizre ve İdil ovalarının toplamda 640 bin dekar zirai arazisini suyla buluşturacağız. 307 bin dönüm zirai araziyi daha suyla buluşturacağız. Şırnaklı çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Siirt fıstığını atıl durumdaki arazilerde yeni aşılarla hızla yaygınlaştırıyoruz. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığı geliştirmek için çok sayıda proje uyguluyoruz. İstihdamı desteklemek için Şırnaklı işverenlerimize 1,5 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerji Şırnak, İdil ve Silopi’ye doğal gaz arzını sağladık. Beytüşşebap, Güçlükonak, Karalar ve Uludere’ye inşallah 2026’da doğal gaz arzını sağlayacağız.”

'NEREDEN NEREYE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varilin geçildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmeyi, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz. Çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak'ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgarıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Daha düne kadar terör yüzünden kimsenin giremediği yerlerde, bugün insanlarımız huzur içinde yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Hatta Gabar'daki Süryani vatandaşlarımızdan, Beytüşşebap'taki Keldani vatandaşlarımızdan köylerine dönenler oldu. Vatandaşlarımızın rahatı için yaylalara mesire alanlarına, içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tesislerin yer aldığı dinlenme alanları inşa ediyor, yollarını yapıyoruz. Bir dönem adı korkuyla anılan Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları, yürüyüş parkurları kuruluyor. Nereden nereye? Şırnak giderek daha yoğun bir şekilde ülkemizin önemli turizm destinasyonları arasına giriyor. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle el ele vererek bölgemizin ve ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bunun için 3 hususta sizlerin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var; öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz, terör varsa ne yatırım oluyor, ne iş oluyor, ne huzur oluyor, ne muhabbet oluyor. İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak'ı kalkındıracağız. Üçüncü olarak sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde hiçbir program, yüreklerinde hiçbir heyecan olmayanlara iradenizi teslim etmeyin. Onları kendi ağababalarıyla baş başa bırakın ki gerçek çapları ve yüzleri ortaya çıksın."