Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon açıklaması: Fiyat balonu sönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kerbela faciasının yıl dönümüzde Hz Hüseyin efendimiz rahmetle yad ediyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sergileyeceğiz. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz.

Çin otomobil üreticisi ile 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Katma değer sağlayacak her yatırıma kapımız açık.

AVRUPA ŞAMPİYONASI: MİLLİ TAKIMI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Karşılaşma esansında içimize sinmeyen hakem kararları oldu. Maalesef yarı final şansımız kaybettik. A Milli takımı yürekten tebrik ediyorum. Gurbetçi kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ VAZGEÇİLMEZ ROLÜ TEYİT EDİLDİ

Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolü teyit edildi. Savunma sanayi, terörle mücadele olmak üzere müttefiklerden beklentilerimizi izah ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Suyu yokuşa sürme çabaları görüyoruz. İttifak anlayışı ile bağdaşmadığı ortadadır. İsrail’in durdurulmasının tüm insanlığın huzuru için gerekli olduğunu söyledik.

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İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

İsrail Filistin’in direniş ruhunu kıramadı. Topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. 40 bine yakın şehit vermesine rağmen vatanperver tavrını Filistinliler sergiliyor. Türkiye olarak garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Türkiye tek bloğa sıkıştırılamayacak bir ülke. İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

"DIŞ SİYASETTE YENİ DENKLEMLER KURMAMIZ TERCİHTEN ÖTE İHTİYAÇTIR"

Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz. Hafta sonu Trump’a saldırı dünyadaki kırılganlıkları gözler önüne serdi. Sayın Trump’a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum.

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Gözlerimizi dünyada her gün yeni krize açıyoruz. Küresel sistemde denge arayışları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı inşası için yoğun çaba içindeyiz. Depremin yıktığı şehirleri şantiyeye çevirdik. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutun teslimatını depremzedelere gerçekleştirmek. Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızla aramıza kimseyi sokmamakta kararlıyız.

"İSTANBUL VE ANTALYA'DA NASIL VİCDANSIZ DAVRANDILARSA İZMİR'DE DE AYNI SORUMSUZLUĞU DEVAM ETTİRDİLER"

31 Mart öncesi atıp tutanların nasıl çark ettiğini görüyoruz. Adeta bağırarak gelen faciaların hepsinde vebali olanlar çıkıp milletten özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. İstanbul ve Antalya'da nasıl vicdansız davrandılarsa İzmir'de de aynı sorumsuzluğu devam ettirdiler. İş bilmezliklere artık dur denilmesi gerekiyor. Biz skandallarda payı olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Konak'taki hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

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Sokağa pazara çarşıya kulak tıkayan hükümet olmadık. 22 yıllık iktidarlarımız boyunca insanlarımızı enflasyona ezdirmedik bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edeceğiz.