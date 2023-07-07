Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ey şanlı asker diyerek milletimizin dualarından esksik etmediği kahraman ordumuzun her bir neferine saygılarımı sunuyorum.

Eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Mezunlarımız arasında 19 ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor.

Mezun olan her bir evladımız bağımsızlığımız uğrunda gerektiğinde şahadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız başarılarıyla göz dolduruyor.

Ödediğimiz ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz.

Kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak geçmişte kalmaktan kurtulamayız.MSÜ'nün faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha geliştirilmesinde fayda görüyoruz.

2016 yılında başlayan dönüşümün hızlandırılmasında yarar vardır. Üniversitemizin bu güne gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek ülkeyiz.

Bu kahramanlar ocağı, milletimizin göz bebeğidir. Tarih boyunca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barışın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir.TSK hem dünyanın en güçlü hem de güvenilir orduları arasında yer alıyor. Nerede görev aldıysak alnımızın akıyla üstesinden geldik. Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Kimsenin namusuna el uzatmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik.

"TERÖRLE İNSANLIK YAN YANA DURAMAZ"

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Terörle mücadelede tavrını koymayanlara da tepkimizi koymaktan çekinmedik. Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü dayanışma ikliminin tesisidir. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz.