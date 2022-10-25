Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Kıvanç için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum."