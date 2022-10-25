Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 97 yaşında hayatını kaybeden Türk radyo ve televizyon camiasının duayen ismi Halit Kıvanç için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
25.10.2022 - 23:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Kıvanç için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum."