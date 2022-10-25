GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 97 yaşında hayatını kaybeden Türk radyo ve televizyon camiasının duayen ismi Halit Kıvanç için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

25.10.2022 - 23:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Kıvanç için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum."

    GÜNCEL HABERLER

    Biden: Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar

    Biden: Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar

    Sosyal konut projesinde kritik detay! Bakan Kurum duyurdu

    Sosyal konut projesinde kritik detay! Bakan Kurum duyurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Kıvanç için taziye mesajı