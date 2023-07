Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e destek mesajı: Barış için 2 devletli çözüm şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abbas ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Abbas’ın son olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Erdoğan, Abbas ile olan yakın teması süreç içinde devam ettirdiklerini belirterek, ”Son seçim sürecinde Filistin halkının tüm desteğinin duasını desteğini yanımızda hissettik” dedi.



“İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin güvenini boşa çıkarmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkına seçim sürecindeki destekleri için teşekkür ederek, ”Tüm Filistin halkına sevincimize ortak oldukları için teşekkür ediyorum. İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin’deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılacak adımları değerlendirme imkanımız oldu." diye konuştu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlenmesine, halkın mevcut refahının yükselmesine yönelik Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplayamadığına vurguladı.







BM başta olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine angaje olmasının mühim olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan derin endişe duyuyoruz. Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle paylaştım. Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz BM Filistinli Mültecilere yardım ajansına katkılarımız devam edecektir. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Ramallah’da bir meydana adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas ise “Bu tür toplantıları önemsemekteyiz. Türkiye’nin Filistin halkına vermiş olduğu desteklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin daha çok gelişim ve atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Son dönemde gerçekleşen seçimlerden dolayı sizleri kutlarım. Körfez ülkesine yapmış olduğunu başarılı ziyaret Türkiye’nin uluslararası etkinliğini ortaya koymaktadır. Elektrikli aracınızı üretmenizden dolayı sizleri tebrik ederim. Bugün iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi adına neler yapabileceğimizi görüştük. İsrail işgali daha da güçlendirmek adına bir çok gelişmelere devam etmektedir. Filistinliler olarak meşru hakları koruyabilmek adına gerekli çabalarımızı yapmaktayız. Türkiye her daim Filistin’in uluslararası arenada haklarını savunmaktadır. BM Genel Kurulu, İsrail işgali ile ilgili görüş istemiştir. Amacımız, Filistin halkını ve topraklarını tehdit eden zorluğun ortadan kaldırılması olmuştur.” dedi.