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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili mesajında, "Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

11.08.2024 - 16:27 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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