Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam sinyali: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum.

Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.

Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.

Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. Seçimler uzun yıllar boyunca konuşulmaya, üniversitelerde ders diye okutulmaya devam edecektir. Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir. Sandıkta sandıkta seçmenin verdiği mesajları çözmeye çalışır. Bunları yapmayanlar siyaset sahnesinden silinip gider. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Tevazumuzu büyüttük. Anamızın ak sütü gibi olan zaferimizi kutlarken özeleştirimizi yapmaktan da çekinmiyoruz.

Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize hazırlanıyoruz.

"BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA"

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok. Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.

Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı. Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

6 Şubat'tan sonra kameralarıyla geldiler, poz verdiler bir daha görünmediler. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bunların adlarını dahi duymak istemiyor. Ne yapılacaksa yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz yapacağız. Türkiye'yi hayalleriyle yine biz buluşturacağız.

MEMUR MAAŞ DÜZENLEMESİ

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşüm memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. İlave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık. Tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerin alacağı maaş da belli oldu. İyileştirme çalışması için bakanlarımıza talimatı verdim. Çalışmalar başladı.