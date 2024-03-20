Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergeler gayet iyi

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Sevgili Burdurlular, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burdur'u yürekten selamlıyorum. Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Burdur'a kalbimizi verdik. Sordum, meydanda ne kadar kardeşimiz var, dediler ki, 40 bin. Maşallah bu ne coşku, bu ne aşk? Coşkunuz sandıklara dolsun.

Burdur, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52.6, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 56 oy oranı ile destek verdi. Şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Hazır mıyız? Bütün misafirlerimize Bucak'ın salebini ikram ediyoruz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELİYOR

Avrupa'nın birçok ülkesinde endişe hakim. Yarın krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Tüm bu çatışmaların ortasında Türkiye istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül huzuruyla açıyor. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda bir kez daha görüyoruz. Dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız, zorluklarımız var.

ENFLASYON BİZİ DE ZORLUYOR

Bölgemizdeki çatışmalardan bizler de etkileniyoruz. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyon herkes gibi bizi de zorluyor. Biz depremlerin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ekonomik maliyeti 104 milyar dolar olan depremin ekonomimizde oluşturduğu baskı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitinginde konuşma yaparak, "Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız. İstihdamımız, ihracatımız, üretimimiz tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablo çalışanlarımıza da yansıyacak." dedi.

Haberin Devamı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gül bahçesi gül verir arı konar bal verir. Isparta, kıymetini bilene gönül verir. Efendimizin remzi olan gülleri ile güzel gönüllü insanlarıyla maruf Isparta'da bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Selçuklu'nun yoldaşı, Osmanlı'nın gözde şehri, cumhuriyete giden yolda istiklal mücadelemizin mihmandarı Isparta, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da öncülük ediyor. Isparta dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz.

Sizler de 14-28 mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55,5, cumhurbaşkanlığında yüzde 58 oy oranı ile gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de Isparta'dan aldığımız güçle, şevkle, heyecanla Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Haberin Devamı

"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE ÇALIŞANLARIMIZA VE EMEKLİLERİMİZE YANSITMA İMKANI BULACAĞIZ"

Biliyorsunuz, geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı.

Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olarak sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın.

Haberin Devamı

"ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNDEN SAPMASINA ASLA İZİN VERMEDİK"

Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığın, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Hatırlarsanız, bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı.

Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısıyla gerçekten çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek diğer faktörler ne olursa olsun ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz.

ALANDA 35 BİN KİŞİ VAR

Şimdi meydana gelirken arkadaşlara dedim ki, emniyete sorun bakalım şu anda alanda ne kadar Ispartalı kardeşim var. Ne dediler; 35 bin. İşte Isparta bu. Gül diyarı bu. Biz Isparta'yı sevdik, Isparta'da bizi seviyor.

"MİLLİ GELİRİMİZİ 2 KAT DAHA BÜYÜTEBİLİRİZ"

Ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarına sahip çıkmadan daha güçlü ve müreffeh bir toplum hayali kuramayız. Bu dönemde milli gelirimizi 3 kat büyüttük. Önümüzdeki süreçte milli gelirimizi 2 kat daha büyütebiliriz. Böylece hepimiz daha iyi refah seviyelerine kavuşabiliriz. Ama bunu oturup sadece eleştirerek veya yattığımız yerden ahkam keserek değil, çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmenin adı hayalperestlik değil başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçirebileceği, kullanabileceği, katma değere dönüştürebileceği bir alt yapı oluşturmanın peşindeyiz. İşte savunma sanayii bunun örneklerinden biridir.

ERDOĞAN'DAN KAAN VURGUSU: 4 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

Şu anda biz dünyada havada var mıyız? İnsansız uçaklarımızla var mıyız? Şu anda daha da yapacağız. KIZILELMA ile var mıyız? Aynen devam, AKINCI ile var mıyız? Devam, dünyada insansız hava araçlarında ilk 3 ilk 4'ün içindeyiz. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Yüzde 20'si yerli... Biz geldik bu yüzde 20'yi yüzde 80'e çıkardık. Şimdi yüzde 80 yerli.

Bize tabanca vermiyorlardı. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yarından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasına girdik. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN ile beşinci nesil uçak yapabilen 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür.

"BUNLAR HALA ANLAMIYOR, ANLAMAYACAKLAR"

Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler 'otu çek köküne bak' derlerdi. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri, ya terör örgütü yandaşlarını, ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz. Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak, hepimizin dikkatini dağıtmaktır. Geçmişte aynı şeyi toplumsal farklılıkları çatışmaya dönüştürerek, vesayetçilerin önünü açarak, terör örgütlerini kullanarak, darbecileri destekleyerek, ekonomik tetikçileri harekete geçirerek yapıyorlardı.

Şimdi yöntem değiştirmişler, milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Halbuki bu milletin morali Çanakkale'de yedi düvel üzerine geldiğinde çökmedi. En zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi. Rahmetli Adnan Menderes'in bedelini canı ile ödediği demokrasi mücadelesinde yaşanan o kesintilerde çökmedi. Daha başımıza gelen nice badirelerde çökmedi. Gezi'sinden 15 Temmuz'una son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılarda çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor, anlamayacaklar. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 günümüz var. 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade safının en önlerinde yer alacağına ben inanıyorum.

"BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ"

Bu yıl Gazze'de yaşanan katliamların üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyoruz. Bizim hem kendi insanımız, hem dünyadaki tüm mazlumlar için yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunu başardığımızda artık yepyeni bir Türkiye'ye, yepyeni bir bölgeye, yepyeni bir dünyaya Allah'ın izniyle gözlerimizi açacağız. Bize bugüne kadar nice zaferleri yaşatan rabbimiz inşallah bu güzel günleri görmeyi de nasip eder.

Her şehrimizde ısrarla altını çizerek ifade ediyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim istismarla, saplantıyla, yalanla dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla, projeleriyle yatıp kalkıyoruz. Bu anlayışla Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

"DESTE DESTE DOLARLARLA İSTANBUL'DA SEÇİM KAZANMAK İSTİYORLAR"

Bizim için en büyük mükafat, insanlarımızın gönüllerinden kopararak söze döktükleri Allah razı olsun duasıdır. Yaptığımız eserlerle gök kubbede hoş bir sada bırakmadıktan sonra siyasetin, hükümetin, unvanların ne önemi var. Hep medeniyet diyoruz, medeniyet davası diyoruz. Medeniyet içi boş kavgalarla kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez, deste deste dolarlarla nereye gidersin... Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ben Ispartalı kardeşlerime İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle uyarmalarını istiyorum. Ecdat, gece gündüz harama uçkur çözmeden, harama eyvallah etmeden helalinden kazandılar, helalinden yediler. Böyle ter döktüler. Şimdi Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyetin bu topraklarda vurduğu her mührün miras olarak bizlere emanet ettiği her bir eserin gerisinde böyle zorlu bir mücadele var. Ne diyor o güzel Isparta türküsünde; "Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem gülün ömrü az olur.

"BU ARMUŞ PİŞ, AĞZIMA DÜŞ ZİHNİYETİ"

Ecdadın bize bıraktıklarıyla yetinmeye kalkarsak milletçe bu vatan topraklarındaki ömrümüz az olur. Sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceğiz ki devraldığımız emanetin hakkını verelim. Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler. Tabii birileri hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan sadece eleştirerek, sadece hata yapılmasını bekleyerek siyaset yaptığını sanıyor. Bu armut piş, ağzıma düş zihniyetinin hasbelkader yönetimlerini ele aldıkları şehirlerimizi nasıl geriye götürdüğünü çevrenizdeki örneklere bakarak sizler de görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmiyor.