Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Su Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '22 Mart Dünya Su Günü' ile ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik. Ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, paylaştığı görsel ile de 716 baraj, 615 hidroelektrik santrali, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi, 101 yer altı depolaması ve suni besleme ile 21 yılda 479 milyar lira su yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.