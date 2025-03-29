Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Gazze'de soykırım son bulmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS'IN RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

ERDOĞAN, MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

'GAZZE'DE SOYKIRIM SON BULMALI'

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Haberin Devamı

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, insani yardımların El-Ariş Limanı'na sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını kaydetti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV İLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın “iki devlet tek millet” anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.