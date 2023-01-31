Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Destici’ye başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.
31.01.2023 - 21:10 | | İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye başsağlığı diledi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”