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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Destici’ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

31.01.2023 - 21:10 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Destici’ye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye başsağlığı diledi.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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