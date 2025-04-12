Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Ülkesini başka ülkelere şikayet edenler bu gururu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binalarının Açılış Töreni'nde, "Herhangi bir yolcu garantisi olmayan proje ile yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binalarının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, yeni terminal binalarının açılışıyla Antalya'nın değerini bir kat daha artıracağını söyledi.

Projede emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, yeni terminal binalarının başta Antalya olmak üzere havacılık, kültür ve turizm sektörleri için hayırlı olmasını diledi.

Antalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen turistler bir yandan şehrin kültür ve tabiat zenginliğinden istifade ederken diğer yandan lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm gelirlerimize önemli bir katkı sağlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki, Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerindeki kişiye hizmet veriyor. Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024'te ise direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029'da ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

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Bu sayıları dikkate alarak, halihazırda mevcut kapasitesinin yüzde 12 üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanımızı, yeni terminal binaları ve tamamlayıcı yapılarla büyütmek için güçlü bir adım attık. Kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların hayata geçirilmesi için 5 Ocak 2022'de yüklenici firmamıza yer teslimini yaparak, çalışmalara başladık. Proje kapsamında dış hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminalini ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarttık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire 'hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye hamdolsun kavuştu."

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"Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"

Yeni terminal binalarının modern mimarisi, güçlü altyapısı ve artırılmış kapasitesi ile Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacağını vurgulayan Erdoğan, "Projemiz dahilinde uçak park pozisyon sayısını da 108'den 176'ya getirdik. VIP terminalini 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalini ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye yükselttik. Proje dahilinde yeni inşa edilen 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evini, 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binasını, personel lojmanları ile camimizi daha önce hizmete açmıştık." ifadesini kullandı.

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Gurur verici olmasının yanı sıra her açıdan yenilikçi ve vizyoner bir projeyi daha şehrin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 927 milyon yatırım hacmi gerektiren projeyi kamu-özel işbirliği modeli kapsamında devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi olmayan proje ile yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon avroluk kira geliri elde edeceğiz." dedi.

Yatırımcı şirketin kira bedelinin yüzde 25'lik kısmı olan 2 milyar 138 milyon 750 bin avronun da Mart 2022'de peşin ödediğini ve bu bedelin daha çalışmalar bitmeden devletin kasasına girdiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylelikle, bu güzide proje, kamu kaynaklarının etkin kullanmanın ve kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu. Bugün hizmete aldığımız yeni terminal binalarımızla artık Antalya Havalimanımız çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek. Antalya ise turizm potansiyelini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Burada, şu hususu da dikkatinize getirmek arzusundayım, 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye'nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkan ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

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'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında, küresel ölçekte en üst lige yükselttik. 2002'den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 10 Ağustos 2024'te açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58'e çıkarttık. İstanbul Havalimanımız 2024'te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımımızı, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Bakınız, biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakta kalmıyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz, sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz."

"Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz"

Erdoğan, tarihi, vicdanı ve iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalıştıklarını söyledi.

Milletin teveccühüne mazhar olmanın gayretinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz." diye konuştu.

"Antalya'nın turizm potansiyelini hak ettiği seviyelere getirmeye bakıyoruz"

Ülkeye yeni eserler kazandırmaya, Antalya Diplomasi Forumunda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını arttırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vizyoner projelerle Antalya'nın turizm potansiyelini hak ettiği seviyelere getirmeye bakıyoruz. Çünkü biz bu millete güveniyoruz. Bu millete inanıyoruz. Doğru bildiğimiz istikamette yürürken milletimizin bize daima destek olacağını biliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, Türkiye için üretmeye, 85 milyon vatandaşımız için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yeni terminal binalarımızın, yeni yapılarımızın bir kez daha şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Antalya Havalimanı'nın resmedildiği tabloyu takdim etti.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala kat