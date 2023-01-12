Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”