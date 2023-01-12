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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

12.01.2023 - 18:38 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan için taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

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