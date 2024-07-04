Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin ziyareti! Merih Demiral'e soruşturma sonrası Almanya'ya gidecek

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaparak sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. TFF kapsamlı bir savunma dosyası hazırlarken Demiral hareketinin bir mesaj içermediğini söyledi.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmiş, Meriha Demiral'e ise destek mesajları gelmişti.

Almanya’nın tutumunu eleştiren Prof. Dr. Nuran Yıldız, “Almanya, kendi ülkesinde yükselen aşırı sağın hayaletini başka ülkelerde arıyor. Kendi politik ve tarihi günahlarını bir futbolcu üzerinden temizlemeye kalkıyor” dedi. Prof. Dr. Barış Erdoğan ise “Günlük hayatta ırkçılıkla mücadele eden, kimliklerini korumak ve yaşatma mücadelesi veren gurbetçiler için bozkurt işareti hem Türklüğün hem de aralarındaki birlik ve dayanışmanın bir işaretidir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, BERLİN'E GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi TSİ ile 22.00'de başlayacak olan Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izleyecek. Erdoğan'ın çeyrek final maçını Almanya'da izlemesi kararını, UEFA tarafından milli oyuncumuz Merih Demiral'e soruşturma başlatılmasının ardından aldığı ifade ediliyor.

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ÖRNEKLER TOPLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hemen kapsamlı bir savunma dosyası hazırladı. Karşılaşmanın ardından Merih’in bu konuda soruşturma geçirebileceğini öğrenen yetkililer, daha önceki örnekleri bir araya getirerek, bunları savunmaya ekledi. Gece yarısı operasyonunda, Sırpların “Çetnik selamı”, Arnavutların “çift başlı kartalı” gibi örnekler masaya kondu. FIFA, 2018 Dünya Kupası elemelerinde, İsviçre forması giymelerine rağmen Arnavutların sembolü çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka’ya 10’ar bin, Lichtsteiner’e 5 bin İsviçre Frangı ceza vermişti. EURO 2024’te de UEFA, ırkçılık sebebiyle Sırbistan ve Arnavutluk’u cezalandırdı. Başakşehirli futbolcular, 2019-20 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi’nde, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı maçta asker selamı vererek gol sevinci yaşamış, UEFA kınama cezası vermişti.

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BOZKURT SEMBOLÜNDEN BOZKURT İŞARETİNE

Bozkurt; Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve millî sembol olarak yer alıyor. Bu sembolün Türklere Budizm kültüründen geçtiğini savunanlar var. Türk hakanları tarafından “başarı” anlamına gelen bir zafer işareti olarak kullanıldığı da belirtiliyor. ‘Ben Türk’üm’ Hun, Kıpçak, Peçenek Türklerinin bu işareti soy belirtecek şekilde, “Ben Türk’üm” manasında kullandıkları iddia ediliyor. Bozkurt işareti, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, 1991’de Bakü’de mitinge katılanları “bozkurt” işaretiyle selamlamasıyla Türk siyasetinde yerini aldı.

MERİH DEMİRAL: MESAJ YOK

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin, şunları söyledi: “Bir gol sevinci vardı aklımda, onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.” Demiral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da Türk Bayrağı’na yer vererek “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur” ifadelerini kullandı.

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