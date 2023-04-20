CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan bayram mesajÄ±: AsrÄ±n felaketinin yaralarÄ±nÄ± asrÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla sarÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ramazan BayramÄ± nedeniyle video mesaj yayÄ±nladÄ±. MesajÄ±nda tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n bayramÄ±nÄ± tebrik eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Aziz milletim, deÄŸerli kardeÅŸlerim, sizleri en kalbi duygularÄ±mla, muhabbetle selamlÄ±yorum. MÃ¼barek Ramazan BayramÄ±nÄ±zÄ± canÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. BaÅŸÄ± rahmet, ortasÄ± maÄŸfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluÅŸ olan bir Ramazan-Ä± Åžerif-i daha geride bÄ±raktÄ±k. Rabbime bizleri saÄŸlÄ±kla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hamd ediyorum. Bu sene 6 Åžubat depremlerinde yitirdiÄŸimiz canlarÄ±n acÄ±sÄ± sebebiyle Ramazan ayÄ±nÄ± buruk karÅŸÄ±ladÄ±k. Buruk geÃ§irdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aÅŸkÄ±n insanÄ±mÄ±zÄ±n her birine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum. MilletÃ§e hepimizin bir kez daha baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerini kullandÄ±.Â

BU MÃœBAREK GÃœNLERDE DEPREMZEDELERÄ°MÄ°ZÄ° YALNIZ BIRAKMADIKÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°nancÄ±mÄ±za gÃ¶re depremlerde, sellerde, yangÄ±nlarda ve insan iradesini aÅŸan afetlerde vefat edenler hÃ¼kmen ÅŸehit sayÄ±lmaktadÄ±r. Depremlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden kardeÅŸlerimizin de ahirette aziz ÅŸehitlerimizle beraber haÅŸrolacaklarÄ±na inanÄ±yoruz. Rahmet, bereket ve yardÄ±mlaÅŸma ayÄ± olan Ramazan'Ä±n manevi iklimini en gÃ¼zel ÅŸekilde teneffÃ¼s etmek iÃ§in hep birlikte gayret gÃ¶sterdik. Bu mÃ¼barek gÃ¼nlerde Ã¶zellikle depremzedelerimizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±k. Ne seÃ§im gÃ¼ndeminin ne diÄŸer devlet iÅŸlerinin ne de gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n meÅŸgalelerinin deprem bÃ¶lgesini unutturmasÄ±na izin verdik. Depremin vurduÄŸu illerimizi yeniden ziyaret etmek suretiyle, hem afetzedelerimizin acÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha paylaÅŸtÄ±k, hem yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetleri yerinde gÃ¶rdÃ¼k, hem de deprem konutlarÄ±mÄ±zÄ±n temel atma tÃ¶renlerini gerÃ§ekleÅŸtirdik. Devletimiz ilgili tÃ¼m kurumlarÄ±yla, belediyelerimiz tÃ¼m kapasiteleriyle, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z tÃ¼m imkanlarÄ±yla ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼leriyle sahadalar. AsrÄ±n felaketinin yaralarÄ±nÄ± devlet, millet el ele, omuz omuza vererek asrÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla sarÄ±yoruz" dedi.Â Â

BAYRAMDAN SONRA BÃ–LGEYE GERÄ° DÃ–NÃœÅžLERÄ°N HIZLANACAÄžINA Ä°NANIYORUZÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BugÃ¼n itibariyle enkazlarÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kalktÄ±. 100 bini aÅŸkÄ±n deprem konutu ve kÃ¶y evinin inÅŸa sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Bunlardan yaklaÅŸÄ±k 50 bininin de bilfiil temeli atÄ±ldÄ±. Enkazlar kalkÄ±p, yerini yeni inÅŸaatlar aldÄ±kÃ§a deprem bÃ¶lgesinde umutlar daha da gÃ¼Ã§leniyor. Depremin izleri silindikÃ§e bÃ¶lgede hayat yavaÅŸ yavaÅŸ normal ritmine dÃ¶nÃ¼yor. Afette evi yÄ±kÄ±lan, yakÄ±nÄ±nÄ± kaybeden, kurulu dÃ¼zeni bozulan kardeÅŸlerimiz bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e hayata yeniden baÅŸlama cesareti buluyor. Bayramdan sonra deprem illerimiz dahil, okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikte bÃ¶lgeye geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin daha da hÄ±zlanacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± geri getiremesek de depremzede kardeÅŸlerimizi bir an Ã¶nce yeni yuvalarÄ±na kavuÅŸturmakta kararlÄ±yÄ±z. Deprem bÃ¶lgesinde 507 bini konut ve 143 bini kÃ¶y evi olmak Ã¼zere toplam 650 bin yeni yuva yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Bunlardan 319 binini 1 yÄ±l iÃ§inde hak sahiplerine teslim edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â Â

MÄ°LETÄ°MÄ°ZÄ°N TAVRININ HÄ°ZMET SÄ°YASETÄ°NDEN YANA OLACAÄžINA Ä°NANIYORUZÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Allah'Ä±n izniyle 14 MayÄ±s seÃ§imlerini milletimizin desteÄŸiyle tamamladÄ±ktan sonra deprem bÃ¶lgesinin imar ve ihyasÄ±nÄ±n kesintisiz sÃ¼rmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. GenÃ§lerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere 85 milyonun tÃ¼m fertlerinden bu kutlu ve zorlu mÃ¼cadelede yanÄ±mÄ±zda olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Sadece son birkaÃ§ ayda yaÅŸananlar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda milletimizin doÄŸruya doÄŸru diyerek, yine en isabetli kararÄ± vereceÄŸinden ÅŸÃ¼phe etmiyoruz. Milletimizin tavrÄ±nÄ±n bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonumuza sahip Ã§Ä±kan, bizleri dualarÄ±yla destek veren tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±ma ÅŸimdiden teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BayramÄ±nÄ±z mÃ¼barek, gÃ¶nÃ¼lleriniz ÅŸen, umutlarÄ±nÄ±z diri, geleceÄŸiniz aydÄ±nlÄ±k olsun. KalÄ±n saÄŸlÄ±cakla" ifadelerini kullandÄ±.Â