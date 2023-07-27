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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

27.07.2023 - 23:17 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi" ifadelerine yer verildi.

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