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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

15.06.2025 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

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