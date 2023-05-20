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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu VakıfBank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

20.05.2023 - 23:54 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu VakıfBank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit’i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu VakıfBank'a tebrik

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