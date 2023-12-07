Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'da önemli görüşme: Yeni dönem güçlenerek başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geldiği Yunanistan’da temaslarına başladı. Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’nda inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’na hareket eden Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılandı.

“BARDAĞIN DOLU TARAFIYLA KONUŞMAK DAHA HAYIRLI OLACAKTIR”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşme öncesinde basına açıklama yapan Erdoğan, “6 yıl aradan sonra burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle 5’inci yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef, aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz, bunları görüşeceğiz” dedi.

Ön hazırlıkların tüm bakanlar tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, “Bunlarla birlikte imzaları atıp, yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise ikili görüşme öncesi şu açıklamalarda bulundu:

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir.

Sayın cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim.

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İki lider açıklamaların ardından görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, yürüyerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği Başbakanlığa geçti.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ’NE KATILACAK

Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5’inci toplantısına katılacak.

İlgili bakanların iştirakleriyle düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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