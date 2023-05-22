Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'Türkevi' çağrısı: Bulup gereğini yapmanız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.

Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili dini kültürü derisinin rengi farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış dostlarımız var. Salonlara sığmayan coşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde desteğiniz için teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu coşkunuz için teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız.

Siz ne vefakar insanlarsınız. Biz istiklal ve istikbal bayrağını Osmanlıdan devralmış devletiz. Aliya, son dönemindeydi. Merhumu uçağı Saraybosna'da indirdim. Ben hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim dedim. Son demlerinde ziyaret ettim. Bu topraklar size emanet dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. O ana kadar babam konuşmuyordu dedi. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı dedi. Bu bizim için duygu seliydi. Öyle bir emanet aldık ki, o topraklara biz uzaktan bakamayız. Emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız.

Anadolu'yu yurt eyleyen kardeşlerimizde Çanakkale'de destan yazdık. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taçlandırdık. Anavatanlarından sürgün edilen Çerkez kardeşlerimiz, Kırım Tatarları Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri Osmanlı'da huzurla yaşayan kardeşlerimiz son çare Cumhuriyet topraklarına sığındı. Milletçe el ele vererek ekonomimizi güçlendirmeye çalıştık. Acısıyla tatlısıyla eksik fazlasıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Millet olarak birlikte başardık.

Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır. Sizlerin dedeleri ataları başka yerlere değil baba evlerine geldiler. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Bizim çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde en vahşi katliamlar gerçekleştirildi. Dilleri inançları yok edilmek istendi. Tekkelerinin kapısına kilit vuruldu. Hanlar hamamlar çeşmeler bilerek bakımsızlığa terk edildi. Kültürel soykırım namına ne varsa hepsini yaşadılar. 150 yıl önce binlerce esere ev sahipliği yapan şehirlerde bugün numunelik birkaç yapı dışında bir şey bulamazsınız. Batı dünyası bunu görmedi, görmezden geldi. En son Bosna Savaşı'nda binlerce insanın katledildiği soykırımları bile izlemeyi seçtiler.

Bunlar katillere yolu açarak yardımcı oldular. Söz konusu Müslümanın, Türkün hayatı olunca müdahale etmek yerine 3 maymunu oynadılar. Bugün de terör örgütlerine kol kanat gererek değişen hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyorlar. Şimdi Avrupa'da PKK baktı iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar. Cumhur İttifakı'ndan yana diye saldırmaya kalkıyorlar. Türkevi'ne saldırdılar. Hani siz demokrattınız. Saldırmak size ne kazandırır. Buradan ABD yetkililerine hadi bakalım süratle teröristi bulmanız gereğini yapmanız lazım demeyecek miyiz? Benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız. Türkevi orada size emanettir. Bu teröristi bulmanız gerekiyor. Ellerinde güç olduğu halde çatışmaları sonlandırmak için adım atmıyorlar. Ama artık Türkiye var, biz varız. Gereği neyse yapmaya hazırız. Türkiye Yüzyılı vizyonu olan ülkemiz var.