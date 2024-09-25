Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için bulunduğu New York'taki temasları sürüyor.

Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Türkevi'nde kabul etti.

EL BURHAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye’nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.