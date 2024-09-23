Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik temaslar! Yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı (ortada) Türkevi'nde kabul etti. Başsavcı Karim Khan'ı, Türkevi'ne gelişinde yetkililer karşıladı.

“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” SÖZÜ NEW YORK'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.