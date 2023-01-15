Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya eleştiri: Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili genç kardeşlerim, sizleri muhabbetler selamlıyorum. Buradan bir kez daha turizm ve tabiatın şehri Muğla'da bulunmaktan duyduğuyum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün siz Muğlalı gençlerimizle muhabbet etmekten iftihar ediyorum.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz gençliğimizi Allah için seviyoruz, biz gençlerimize güveniyoruz. Size bizim verdiğimiz, ad ne 'z' ne 'y' değil. TEKNOFEST gençliği. Size her alanda daha daha güçlü, küresel siyasette sizden çok daha konumlar bekliyoruz. Kendinize güvenin çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olacak. Türkiye'nin küresel siyasette konumumuz farklı.

"TAHIL KORİDORUNDA SORUNU ÇÖZEN ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Rusya Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Tahıl koridorunda sorunu çözen ülke Türkiye oldu. Herkes Rusya'ya saldırırken biz saldırmadık. Putin, 'tahılı bilabedel gönderiyorum' dedi. Biz de 'fabrikalarımızda una çevirir fakir Afrika ülkelerinde göndeririz.' dedik. Karadeniz tahılının yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

RAMİ KÜTÜPHANESİ

Bütün bunlar devam ederken, biz Türkiye'de yatırımlara devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Cuma günü tarihi bir adım attık. 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı ile Rami Kışlasını İstanbulumuzun bir numaralı kütüphanesi haline getirerek bunun gururunu yaşadık. Öğrencilerimiz burada çorbasını, çayını içecek. Ücret yok. 24 saat icabında evinde değil, gelecek orada çalışacak. Oralar, mezbelelikti, rezaletti rezalet. Orada top sahası vardı. Orada futbol da oynadık. Orada video kayıtlarını da göstererek, nereden nereye. Mesele bu.

Rami Kışlası'nda gençlerle sohbet ettik. Gençler, 'Başkanım 5 dakikada okulumuzdan buraya geliyoruz' dediler. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. İlk etapta, 200 bin civarında kitapla başlayacağız ama yetmez. Kültür Bakanlığı'mıza ek bütçe ile uluslararası ülkelerin değişik yayınlarını da oraya kazandırarak yurtdışından da akademisyenlerin buraya gelip ilgi duyacağı bir merkez haline getireceğiz. Her alanda gençlerimizin yanında olacağız. Bundan sonra da siz gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın bir adıdır, markadır.

Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz adımlarla, ilmek ilmek dokuyarak ülkemizi bugünkü haline getirdik. Türkiye artık altyapı sorunu yaşamıyor. Güvenlikle ilgili sorunlarımızı vardı, bunları hallettik. Artık gece 12'de benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Ülkemizi ekonomik olarak 20 yıl öncesi ile kıyaslanmayacak bir hale getirdik. Elbette zorlandığımız zamanlar oldu. Saldırılara, ihanetlere maruz kaldık. Yeni bir hamle ile ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Bunun için en önemli sınan 2023 seçimleridir. Millet olarak sadece adaylar arasında seçimde bulunmayacak, aynı zamanda eski Türkiye ile eski Türkiye arasında bir seçim yapacağız.

"ÜLKE NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"

Masacıların, nasıl bir Türkiye vaat ettiğini hepiniz görüyorsunuz. Ne diyorlar, hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalettir, cehalettir. Ülke nasıl yönetilir bilmiyorlar. Biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Bunların anayasadan da haberi yok. Hemen seçime gideriz, diyorlar. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanı mı seçtin. Onca toplantı yaptılar, ortaya hiçbir şey koyamadılar. 3. sınıf sokak tiyatrolar dışında gençlerin ilgisini çekecek hiçbir adım atamadılar. Yurt dışından şunlar bunlar geliyor. Merkel'in danışmanıymış falan. Bu ülkeye milli yöneticiler lazım. Talimatla hareket edecek bir figür tarifi yapıyorlar.

Cengiz (Kurtoğlu) kardeşimle düet yapmak, gençlerle bütünleşmemize de neden oldu. Hatta bir ara eğildim kulağına 'tize çık' dedim. Sevdiğim sanatçıdır.

FETHİYE KÖRFEZİ'NDEKİ KİRLİLİK

Bunlar hiçbir körfezi temizleyemezler. Ben CHP'yi çöp-çukur-çamur diye tanımlamıştım. Çünkü öyle bir İstanbul teslim almıştım. Meşhur Ümraniye çöp patlaması olayı vardı. Haliç'i aldığım zaman tamamen kokuyordu. O semtte yaşadım. Geldik hemen Haliç'i temizledik. Haliç'ten biz 9 km mesafede taş ocağına oradan çıkardığımız çamuru naklettik. Haliç'te şimdi Balık tutuyordu. Haliç yine kokmaya başladı. Haliç daha temiz olsun diye Boğaz'dan Haliç'e tüneller açtık ki Haliç temiz su imkanına kavuştuk. Ama şimdiki beyefendinin öyle bir derdi yok. Haliç tekrar tehdit altında. Benim milletim, şu CHP'yi bir anlasa da. Bu gençlik 2023'te öyle bir ders versin ki bunlar bir daha belini doğrultamasın.

2023 SEÇİMLERİNDE MECLİS ÇOĞUNLUĞU NEDEN ÖNEMLİ?

Belli oranlar parlamento içinde sizi yasal düzenlemelerden öte fırsat olsa anayasal düzenleme açısından çok önemli. 400 rakamını yakalamak çok önemli. Anayasal düzenleme yaparsınız. Biz cumhurbaşkanlığı kararnamelerle ilgili farklı sıkıntılar yaşıyoruz. Farklı kurumlar sebebiyle. Tüm bunlara rağmen biz yolumuzda yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bu seçimler işte çok önemli. Biz gençliğe güveniyoruz. Sandıkları patlatacaksınız. Ben bu ilgili meydanlarda görüyorum. Gittiğimiz her yerde ilgi alakayı görüyorum.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Maalesef bunlar akşam başka sabah başka. Bunlarda yalan zaten aman yarabbi. Dürüstlük diye bir şey yok. Bunlar zaten yasal düzenlemeyi teklif ettikleri zaman böyle bir düzenlemeye gerek yoktu ki. Nereden çıktı bu iş? Dert başka. Bunun adı siyasi istismar. Ya dürüst ol dürüst. Siz hiçbir zaman dürüst olmadınız, samimi olmadınız. Biz Anayasa değişikliği yapalım dedik, randevu bile vermediler. Arkadaşlarımız size ziyaret yaparak, konuşalım beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama ne yaptılar, randevu vermediler. Biz bu haliyle meclise götüreceğiz. Komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Alınacak neticeyi millet görsün.

EGE VE AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI SONRASI İDDİALAR

Bu muhalefetin her zamanki yalan politikalarıdır. Biz defalarca bunları söyledik, bizim bütün derdimiz süratle bütün buralarda köy evleri ise köy evi yapmak, bir diğer taraftan da ağaçlandırmaları da yeri geldi bire bin ağaçlandırma. 450 kadar köy evini bitirdik, bunları sahiplerine teslim ettik. Villa gibi köy konutları yaptık. Türkiye'de muhalefetin siyasetle dürüst ilişkisi olmadı, hep yalan. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar, muhalefetin kalibresi kayıptır. Batı bizi çok iyi anlıyor, gelip siz bunları nasıl yaptınız diye şaşırıyor. Düşünün bay Kemal İzmir milletvekili, İzmir'de belediye onlarda. En ufak bir yağmurda İzmir Körfezi felaket. Bu seçim inşallah bunların tasfiye seçimi olacak. Milletimiz bunlara en güzel dersi verecek.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN 'KRİZ ÇIKAR' AÇIKLAMASI

Öyle demeyin, profesör. Her şeyi bilir... Böyle bir kararın meclisten çıkması lazım. Maalesef bunlar siyaseti bilmiyorlar ama öğrenecekler. Ne zaman, şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenemediler. Bunca seçimler kazanmış AK Parti var. Bunlar bizimle beraber yürüdüler ama hiçbir şey öğrenemediler. Yürüyen merdivende tersine biri yürümüştü ya, bunlar da yürüyen merdivende yürüyorlar. Hayırlı olsun.

HDP'NİN 'ADAY ÇIKARACAĞIZ' AÇIKLAMASI

Ne kadar güzel olur. Bunlar komplo içinde komplo. Hiç kafayı takmayın, yalan üstüne yalan. Hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli. Yalanda yarışıyorlar, biz dürüstlükte yarışıyorlar. Bunlara kafayı takmayın biz işimize bakalım.