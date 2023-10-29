Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Siyasiler de sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla açıklamalar yaptı.

'CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ULAŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi;

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “İştirakleriyle bayram sevincimizi bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza, tüm misafirlerimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

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‘Devlet-i ebed müddet’ inancıyla asırlardır vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti’ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir.

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“CUMHURİYETİMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAK ADIMLARI ATTIK”

Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihî reformları hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal’in ‘Millî Mücadele’nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklâlini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir’ diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük.

Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık. Vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE ÜLKÜSÜNÜ YÜCELTMEKTE KARARLIYIZ”

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Şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canlabaşla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da hayata geçireceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun.”

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Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.



Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1CV5sVdYox — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.

Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz.

Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.' ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Dev Eser Yağlı Boya Resim Sergisi"ni ziyaret edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran millî iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyetimizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Aziz milletimizin tam bağımsız Türkiye’nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı "sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin Yüzyılı ile taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hâkim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara" dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN VİDEOLU MESAJ

Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir.



Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir.



Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.



Selam… pic.twitter.com/sQDPALe5h8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 29, 2023

BAKAN GÜLER'DEN 100. YIL MESAJI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakârlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.

29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

BAKAN TEKİN'İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin mesajında şunları söyledi:

"Değerli Öğretmenlerim ve Öğrencilerim, Kıymetli Velilerim, Aziz Milletimiz,

Kadim medeniyet birikimiyle tarihin akışına her yüzyılda yön vermiş asil milletimizin her türlü imkânsızlıklar içinde var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlamanın ve ikinci yüzyılının eşiğinde olmanın kıvancı içindeyiz.

Cumhuriyet; millet iradesinin tescili, bağımsızlığımızın nişanesidir. Çok zor şartlarda kazanılmış bu istiklalin değerini biliyor, onu genç kuşaklarımız eliyle istikbale taşımanın tarihî sorumluluğu ve onurunu duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan cumhuriyet"imizin ışığında maarif davamızı müreffeh bir geleceğin inşası için şekillendirmek, ulvi sorumluluğumuzdur. Evlatlarımızın çalışkan, dürüst, adil, millî ve manevi değerlerinin takipçisi, evrensel ilkeleri özümsemiş bireyler olması idealimizin en büyük ilhamı, cumhuriyettir.

Çok çetin dönemeçlerde, çok ağır bedellerle kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni "muasır medeniyetler seviyesi"nin katbekat üstüne çıkarmak azmimizle katettiğimiz her mesafe, "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla baş koyduğumuz istikbalimiz için yakılmış bir meşaledir.

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden aldığımız güçle ülkemizin bekası, aziz milletimizin selameti, en büyük zenginliğimiz olan evlatlarımızın aydınlık geleceği ve müreffeh yarınları için olağanüstü gayretlerle yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki yüzyılda da bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimimizle evlatlarımızın bilim, kültür, sanat ve sporda ulusal ve uluslararası başarıları için 2053 ve 2071 vizyonumuzla cansiperane çalışan her bir öğretmenimize muvaffakiyetler diliyorum.

Böylesi özel ve gurur dolu günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum!

Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle..."

NİCE 100 YILLARI KUCAKLAYACAK OLAN TÜRKİYE'YİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bakan Uraloğlu'nun 29 Ekim mesajı şu şekilde:

"İstiklal, istikbal biziz…

Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran "efsane"yiz...

Nice 💯yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı vurguladığı mesajında, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en özel, en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu bayram Türkiye’nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda millet olarak topyekûn hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nın da başladığı bir tarihtir. Yüz yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç mesajında adalet ve hukuk alanında kararlılık vurgusu yaparak, “Adalet ve hukuk alanı başta olmak üzere her alanda aynı kararlılıkla adımlarımızı atıyor, güçlü aile ve güçlü toplum için önce insan diyoruz. İstikrarlı kalkınma hamlelerimize kesintisiz devam ediyor dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hazırlayacağımız özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil Anayasayla Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” denildi.