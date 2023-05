Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Beykoz Halk Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Milleti kutuplaştırmaya çalışanlarının oyuna gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

70 bin şu anda katılım var. Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün akraba, dost, eş herkesi arıyor muyuz? Hepsini yarın sandıklara gitmeye, rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam Beykoz'dan müjde bekliyorum.

Sevgili İstanbullular, sevgili Beykozlular, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Beykoz'a, Beykozlu kardeşlerimin her birine selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel, bugün Beykoz, bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meydanlara sığmayan şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hazmediyorum. Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 10 binlerce nefer görüyorum.

"85 MİLYON OLARAK HEPİMİZ ADIMIZI TARİHE YAZDIRACAĞIZ"

Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi vakarla, soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız.

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, KİMSE KAYBETMEYECEK"

Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında, Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya çalışanlar dışında kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak. Uğruna nice bedel ödediimiz demkorasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14'ünde CHP'ye oy versin, ister DEVA, ister HDP, ister İyi Parti hangisi olursa olsun oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir ben buna inanıyorum.

Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız oy kullandı. PKK ne yapıyor? Onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını kullandılar, cesaretle kullandılar. Şimdi o oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur. İttifakı çıkacak.

"TÜRKİYE İÇİN İRADENİZE ÇOK SIKI SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan, meşruiyetten ayrılmayanlar, sivil siyasetin değiştirici gücüne inananlar, sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde inşallah muzaffer sayılacaktır. Sizlerden sandığa gittiğinizde bunları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Bu sahtekarlar ne diyor? 'Kadınlar kaybedecek.' Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı, kazandı Bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız. Senin yardımcın ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı. Onarı ikna etmeye çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter? Yok… Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı, bayanları alıyorsun, onlara bir rozet takarak biz başörtüye karşı değiliz diyorsunuz. Ya bırak bu sahtekarlığı, bu cambazlığı bırak. Artık biz sizin cemaziyülevvelinizi biliyoruz, ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, çaresiz hissetmeyeceği bir Türkiye için iradenize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.

"BÜYÜKŞEHİR'İ BURADA PAS EDECEĞİZ"

Siyaset yolculuğumuza başladığımız günden beri hep eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuştuk. Beykoz'u ben çok severim. Beykoz'u iyi tanırım. Tokatköy'ün orada çok futbol oynadım. Yakınlarım var. O yakınlarıma, babacığımla, anneciğimle beraber gelir, onların malum böyle sımsıcak sütünü içerdik. Tanırım buraları, bilirim. Şimdi Tokat'ın sıkıntısı var, Büyükşehir'e ait olan bu sorunu inşallah seçimden sonra biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla çözeceğiz. Büyükşehir'i burada pas edeceğiz, saf dışı bırakacağız.

"BAY BAY KEMAL SEN HUKUK NEDİR BİLMİYORSUN"

Şimdi Bay Bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. Bay Bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç, düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Hani sen hesap uzmanıydın ya? Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz, senin yasal düzenleme yapma gücün yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı'na geleceksin. Cumhur İttifakı sana ne diyecek? 'Hadi oradan.' Bu komisyonlardan geçmeyi gerektirir. Senin komisyonlarda yeterli sayın yok, Genel Kurul'da yok. Önce sen hukuku öğren. Parlamento hukukunu öğren. Durmadan böyle yalanlarla, dolanlarla, talanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan, yapamayacaksın. Bak şimdi milletimiz bize İBB görevini verdi. İcraat yaptık. Hatırlayın o günleri. Ardından 12 yıl boyunca Başbakan olarak sorumluluk yükledi, proje ürettik. 2014 Ağustosundan bu yana da Cumhurbaşkanı olarak 94 ruhuyla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Sizin güveninize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Durmak yok. İstanbul'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurduk.

"ÖYLE MASA YUMRUKLAMAKLA MİLLİYETÇİ OLUNMAZ"

Herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Hamdolsun bize olan güveninizi, bize olan inancınızı boşa çıkarmadık. Şimdi birileri çıkmış kırıklarla dolu karnelerine bakmadan bize laf atıyor. Bizim vatan sevgimizi sorgulayanlar başka yere değil, işte bunlara baksın. Çıkmış Bay Bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Bay Bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle asla aşık atamazsın. Sen bir defa bayraksızlarla beraber yürüyorsun. Kandil'dekinin bayrağı mı var? Onun uzantılarının zora girmedikleri zaman toplantılarına Türk bayrağını bile sokmuyorlar. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır. Biz buyuz. Bay Bay Kemal, peki sen nesin? Çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin, bizim 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baksın. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Hamasetle dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil'le, Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Batıda vatan millet deyip doğuda kana kan intikam naraları atanlarla miting düzenleyenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenlerden de milliyetçi olmaz. İcazeti batı başkentlerinde arayanlardan milliyetçi olmaz.

"MİLLİYETÇİLİK, AZERBAYCAN İLE SIRT SIRTA VERİP 30 YIL SONRA KARABAĞ'I ÖZGÜRLEŞTİRMEKLE OLUR"

Milliyetçilik, ay yıldızlı al bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik Azerbaycan ile sırt sırta verip 30 yıl sonra Karabağ'ı özgürleştirmekle olur. Senin yanındaki adamlar, üstelik Azerbaycan'da büyükelçilik yapmış yanındaki adamın maalesef Azerbaycan'a hakaret etmekle maruf. Şimdi Azerbaycan'a girişi yasaklandı. Böyle bir haini sokarlar mı? Ama biz Karabağ'a her şeyimizle gittik. Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin yanında olduk. Yarın yine yanlarında olacağız. Niye? Onlar bizim canımız. Can Azerbaycan diyoruz boşuna değil.

Milliyetçilik, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekle olur. Milliyetçilik, kendi silahını yapmakla, kendi gemisini, savaş uçağını, tankını, arabasını üretmekle, kendi kararlarını kendisi almakla olur. Milliyetçilik terör örgütlerinin başını yurt içinde ve dışında ezmekle olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, bunu başardık. Biz hangi uluslararası toplantıya gidersek gidelim Türkiye'nin şerefine leke sürdürmedik. Tarihi şanlı zaferlerle dolu necip milletimizi her yerde gururla temsil ettik. Ne hak yedik ne açgözlü emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Attığımız her adımda, bulunduğumuz her görevde sizlerin güvenine layık olmaya çalıştık.

Şimdi bunu bir adım daha yukarı taşıyoruz. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı. Tüm Cumhuriyetimizin yeni asrını, Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. 21 yılda kurduğumuz sağlam temeller üzerine inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz.