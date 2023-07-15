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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yaptı.

15.07.2023 - 15:37 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

 

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