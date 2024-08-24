Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ödül alan alan ayakkabı tamircisi Turgut ustaya belediyeden iş yeri

Aksaray’da demir ustası babası Mehmet Kılıç geçirdiği kaza sonucu gözlerini kaybedince ortaokul 2'nci sınıfı yarıda bırakıp, ayakkabı tamirciliğine başlayan 2 çocuk babası Turgut Kılıç, kentsel dönüşüm kapsamındaki eski sanayi sitesinde bulunan 3 metrekarelik iş yerinde ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Kılıç, sabah işe giderken çöplerin kenarına bırakılan ekmekleri toplayıp, iş yerinin yanındaki boş araziye dökerek kuşları besliyor. Bu davranışıyla gündeme gelen Kılıç, ödüle layık görüldü. Turgut Kılıç, 7’nci Uluslararası İyilik Ödülleri programında ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç’a, Kılıçaslan Mahallesi Kapalı Salı Pazarı’nın önüne yeni bir konteyner iş yeri kuruldu.

Aksaray Belediye tarafından kurulumu tamamlanan yeni iş yeri, Turgut Kılıç’a teslim edildi. Turgut Kılıç, yeni iş yeri önünde duygusal anlar yaşarken, “Bu iş yerini kurandan, sebep olandan Allah razı olsun. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Şu an duygularım tarifsiz” diye konuştu. Kılıç ardından yeni iş yerinin kapısını dualarla açtı.

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