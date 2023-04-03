Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk Togg teslimatı yapıldı

Türkiye'nin otomobili TOGG'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Kırmızı 'Anadolu' rengindeki 'EE' plakalı TOGG, Külliye'ye getirildi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. Yerli otomobilin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde..

PLAKA DİKKAT ÇEKTİ

Teslim edilmek üzere Külliye'ye getirilen 'Gemlik' rengi Togg'un plakalığına cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen 'Anadolu' rengindeki TOGG''un plakasının Emine Erdoğan'ın isminin baş harflerinin bulunduğu 34 EE 2071 olması dikkat çekti.

"TOGG'U MİLLETİN EVİNDEN UĞURLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG'un teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin gururu yerli ve milli markamız TOGG’un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan TOGG’un hayırlı olmasını temenni ediyorum. TOGG ülkemizin ekonomik kalkınmasının sembolü olarak doğmuş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar yöneltildi.

Satışa çıktığı ilk gün TOGG sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnını akıyla vermiş. Özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren TOGG’u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesile ile tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Adeta eline kına yakılıp ana ocağına yollanan askerler gibi, milletimizin göz bebeği olan TOGG’u da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da, bahtın da açık olsun diyorum.

Rabbim tekerine taş değdirmesin diyor bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

"TOGG'U İZLEYECEĞİZ"

İlk TOGG'un direksiyonuna geçtikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız malum devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Dünya yollarında da devrin otomobili TOGG’u izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DİĞER ARAÇ CUMHURBAŞKANLIĞI KULLANIMINA TAHSİS EDİLDİ"

Külliye'deki programda TOGG'a ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "TSE TIP onay belgesi TOGG heyetine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin başlangıcından üretimine geçen süreci yakından takip etti. Anadolu rengine Emine Erdoğan karar vermişti. Anadolu rengi o araç bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ailesine tahsis edildi. Bir diğer araç var o da mavi Gemlik renkli araç. Cumhurbaşkanlığı kullanımına teslim edildi. Gemlik rengi Cumhurbaşkanının makam aracı olacak. 177 bin 467 ön sipariş aldı TOGG. 100 bin rakamına 7 günde ulaşıldı. 12 bin üretim hedefi 20 bine çıkarıldı. 20 bin araç sahibi, 20 bin yedek listesi belirlenerek 2023 için üretim hedefi 8 bin artırıldı. Bu yıl içerisinde 28 bin araç üretilecek. Hak sahiplerine dağıtılacak." dedi.

"TOGG İÇİN KREDİ YASTIKLARI MÜSAİTTİR"

Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071'de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.

EMİNE ERDOĞAN: İÇİNDE KENDİNİZİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORSUNUZ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönmüşleri keskin virajları alabiliyor, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu" açıklamasını yaptı.