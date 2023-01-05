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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

05.01.2023 - 17:30 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

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Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

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