Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefatlarının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.