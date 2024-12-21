Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, STK temsilcileriyle buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bizleri bir araya getirerek hasret gidermemizi sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Muğla il kongremizi partimize yakışan şekilde gerçekleştirdik. Yeni kadrolar belirledik. Görevi devreden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, görevi devralan kardeşlerimizi de üstün başarılar diliyorum. Seçim kazanmak sandıktan kazanmak elbette önemlidir ama as olan milletin gönlünü kazanmaktır. Bunun yolu da şüphesi eser hizmet ve proje üretmekten geçer.

"85 MİLYONLUK KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Bizim siyaset felsefimizde ayrımcılıktır asla yoktur. Kimseyi dışlama yoktur. Etnik kökeni sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi canımızın bir parçasıdır. 85 milyonluk kocaman bir aileyiz. Vatanımız, acımız, mazimiz ve istikbalimiz birdir.

Önemine binaen bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu ülkenin yakın geçmişinde büyük acılar yaşandı. Milletin iradesi yok sayıldı, 40 yıllık terörle mücadelemizde onca koç yiğitlerimiz toprağa düştü. Kürt kardeşlerimiz bir cendereye sıkıştırıldı. İnsanlarımız hakarete maruz kaldı. Alevi vatandaşlarımız, asılardan gelen kültürlerini tam yaşamıyordu. Başörtülü kızlarımızın eğitim hakkı iş hayatına katılma hakkı keyfi şekilde kısıtlanmış, gasp edilmişti. Bunlar gibi nice zorlukla mücadele ettik. Bunları hamdolsun geride bıraktık.

Haberin Devamı

"SİVİL ELLERLE YAPILMIŞ ANAYASAYA İHTİYAÇ VARDIR"

Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 334 milyar dolara kişi başına milli gelirimiz ise 15 bin 550 dolara yükselmesini bekliyoruz. Bizden önce hayal dahi edilemeyen reformu kararlılıkla hayata geçirdik. Türkiye'yi güven ve istikrarlara uyum içerisinde kardeşlik içerisinde bugünlere getirdik. Elini vicdanını koyan herkes geçmişin Türkiye'si ile bugünü Türkiye'sini kıyaslıyor ve bugünü takdir ediyor. Aklınıza gelebilecek her alanda hiç umulmadık bir başarılara imza attık. Şurası da bir gerçek. Beklentiler ve talepler dönüşmektedir. Dünya değiştikçe insanın aynı kalması fıtrata aykırı bir durumdur. Şunu da gözden ırak tutmamalıyız. Türkiye'nin darbe Anayasası'ndan kurtulması gerektiğini uzun süredir dile getiriyoruz. Muhalefetin iddia ettiği gibi gündemi değiştirmek için değil ihtiyaç olduğu için söylüyoruz. 'Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın' modunda siyasetçilik oynuyorlar. Böyle siyaset olur mu? Kaçarak siyaset yapılır mı?

Haberin Devamı

Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak mıdır? Muhalefet süreci tıksa da sivil ellerle yapılmış anayasaya ihtiyaç vardır. Meclisimizdeki partilerin çoğunun ilk 4 madde başta olmak üzere hemfikir olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. AK Parti ve cumhur İttifakı'nın yeni Anayasa iradesi güçlüdür. Meclis'in kendinden bekleneni yerine getirmesi bekliyor ve umut ediyoruz. Muğla'nın iş dünyasıyla kanaat önderleriyle yanımızda olması bu süreçte çok önemlidir. Rabbimden şimdiden işimi kolaylaştırmasını diliyorum.

"MUĞLA HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖRMÜYOR"

Muğla kendisine meftun eden bir şehirdir. Dünyanın dört bir yanından turist geliyor. Akdeniz Ege ve Anadolu'yu birleştiren konumuyla ülkemizdeki herkesin hayallerini süsleyen bir yerdir. Muğla hak ettiği ilgiyi görmüyor. Her yıl Muğla ve Bodurum 1.5 milyon turist ağırlıyor. Turizmde 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi. Biz turizmde gaza basarken yerel yönetimlerde bir atalet hatta sabotaja varan tavır görüyoruz. Turizmden gelir elde ediyorlar ama altyapı yatırımı yapmıyorlar. Başta Bodrum olmak üzere birçok ilçede bunu görüyorsunuz. Ben de Muğlalı sayılırım. İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken çöp çukur çamuru 1 yılda sildik süpürdük. Aynı sorun şimdi Muğla'da ve İzmir'de var. İzmir'de de hizmet vermeyen garip bir zihniyet var. Biz ise derde derman olmanın peşindeyiz.

Haberin Devamı

"MUĞLA'YI MUHALEFETİN BECERİKSİZLİĞİNE MAHKUM ETMEYECEĞİZ"

Su sorunun çözmek DSİ'nin görevi değildir. Su sorununu çözmek büyükşehir belediyelerinin görevidir. Sorunu ben yaşadığım için söylüyorum. İstanbul'u susuzluktan aldık ve kısa sürede sorunu çözdük. CHP'nin büyükşehir belediyelerine bakın, bu sorunlarını çözüyorlar mı? Böyle bir dertleri var mı? Bodrum'un ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için kollar sıvadık. Yatırım programına aldık. Toplam 7,6 milyar lira olan projeyle yıllık 32 milyon metreküp depolama 45 bin metreküp arıtmayı ve isale hattını devreye alacağız. Bodrum barajının çalışmalarını da seneye başlatıyoruz. Bir diğer konu ulaştırma. Yalıkavak yolunun 7 km için ihale yaptık. Seneye de bunu bitiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. 51 km Seydikemer Kalkan yolunu tamamladık. Diğer kısmı için çalışmalar devam ediyor. Marmaris Datça yolunun 50 km2sini bitirdik. Kalan 18 km'sinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muğla'yı muhalefetin beceriksizliğine mahkum etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Haberin Devamı