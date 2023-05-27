Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın sandıkta darbeler döneminin bittiğinin müjdesini duyurmak için sabırsızlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının Topkapı’daki anıt mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kara günlerinden birinin yıl dönümü vesilesiyle bir arada olduklarını söyleyerek, “Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye, çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askerî darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe, demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar da açmıştır” dedi.

“DARBELER DÖNEMİNİN BİTTİĞİNİN MÜJDESİNİ CÜMLE ÂLEME DUYURMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

Demokrat Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkeye verdiği hizmetlerle milletin gönlünde özel bir yeri olan Menderes’in, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ‘Yassıada’, uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde ‘Yaslıada’ olarak telaffuz edilmiştir. Biz, burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası hâline getirdik. Bugün de, idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde, rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yâd etmek üzere, burada, Anıtmezarlarındayız” şeklinde konuştu.

Türk demokrasisinin, 27 Mayıs 1960 tarihinde aldığı yarayla sendelediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs’ta, yarın gideceğimiz sandık başında, darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle âleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz, gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakârlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir.”

Seçimlerdeki katılım oranlarının, milletin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye seçimleri, dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesiyle de farkını ortaya koymaktadır” dedi.