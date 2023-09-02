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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

02.09.2023 - 15:49 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı.

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Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti. Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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