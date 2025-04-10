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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10.04.2025 - 13:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası’nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor; Polis Haftası’nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum.

Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb’imden üstün başarılar niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (

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