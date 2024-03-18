Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristana izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Çanakkale Geçilmez dedirten büyük kahramanları rahmetle yad ettik. Çanakkale sadece bizler için sadece deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu gösteren direniş ruhudur. Çanakkale aynı zamanda parçalanmak istenen devletin, yok edilmek istenen milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, büyüten ruh olmuştur. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum.

Terörle mücadelemizde binlerce evladımızı şehit verdik. 15 Temmuz'da 253 insanımız kahramanca toprağa düştü. DEAŞ'ından DHKPC'sine kadar terör örgütlerinin eylemlerinde nice kardeşimiz vatanımız uğrunda düşünmeden canlarını feda etti. Bundan sonra da aynı azimle kararlılıkla bayrağımıza ezanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe emin olun bize yönelik saldırıların ardı arkası kesilmeyecektir. Biz bu topraklardan kazıma planları son bulmayacak.



"İKİNCİ UÇAK GEMİSİNİ YAPMA KARARLILIĞIMIZ VAR"



Güçlü bir orduya sahip olmak tercihten öte mecburiyettir. Biz caydırıcılığını en yüksekte tutması gereken bir milletiz, bir orduyuz. 20 sene önce biz yüzde 20'lerdeydik, şimdi yüzde 80'lerdeyiz. Yüzde 20 yerli milliye sahipken yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza mühimmatımıza sahibiz. Bunu ilerilere taşımak zorundayız. Uçak gemimizi yaptık, yetmez diyoruz. İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var. İnsansız uçaklarımız ortada. Tek koldan çalışmıyoruz. Denizin altında da insansız denizaltıları yapma gayreti içindeyiz, bunu da başaracağız. Elin oğlu yapar da biz niye yapamayalım.

tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz

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"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de uluslararası yapıların hiçbir işe yaramadığını, yakın acı tecrübelerden biliyoruz. Her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Sınır ötesi ne işin var orada diyenlere karşı cevabımız yaptığımız operasyonlardır. Biz güçlü Türkiye güçlü ordu diyoruz. Bu anlayışla kahraman ordumuzun vatan müdaafası görevini yerine getirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Biz toplu iğneyi yapamıyorduk. Bize ABD'sı batısı normal tabanca vermiyordu. Biz müttefikiz vermiyordu. Biz şimdi onlara yerli tabanca satıyoruz. Eğer çalışırsan senin de olur. Artık bunları aştık. Tabancının yanında orta menzilli silahların daniskasını üretiyoruz. Mühimmatta çok öndeyiz. Onlar sıraya giriyor istiyorlar biz yetiştiremiyoruz. Eli kanlı örgütlere karşı yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşması için sizlere desteği veriyoruz, vereceğiz. Teröristlerin başını koparıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde bitme noktasına gelen kiralık katil sürülerinin milletimizin başına yeniden bela olmasına izin vermeyeceğiz. Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

ANKARA'YA YENİ SEMBOL

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'imizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Atatürk Cumhuriyet Kule'sinin başkentimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri olan Ata Kulesi vardı. Aynı mimarın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol kazandırıyoruz.

BAŞLI BAŞINA BİR AZİM ABİDESİ

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Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı şimdi bu gördüğünüz eserin yerinde yeller esiyordu. Kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir.

ANKARA MÜHRÜ

Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Kütüphane, spor salonu, kafeterya, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı buraya başlı başına vurulmuş bir Ankara mührüdür.

CHP ZİHNİYETİNDEN ANKARA'YI KURTARMAYA VAR MIYIZ?

Bu kule Ankara'ya hizmet ettiği sürece, Turgut Altınok kardeşimize de dualar sürecektir. Kendisi bu birikimizi, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için devam edecek. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yok.

NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA DÖKÜLÜYOR, REZALET

Önümüzdeki dönem için iş yapmayacaklarını açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir şey beklenemez. Bu taboyu iftihar olarak anlatanları ben Ankara halkına bırakıyorum. Bu anlayışın musallat olmasından üzüntülüyüz Nerede CHP belediyesi varsa dökülüyor, rezalet.

DOLARLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?

Bu paraların akibetllerine dair ipuçları görmeye başladık. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş? Bu başka bir partinin başına gelse, yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir dairede, emekliye ayrıldı. Bunlar da gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin.

BUNLARIN SİYASET BİLİNCİ BU KADAR

DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.

PAÇAMIZA YAPIŞANLAR ÇIKTI

Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM. Allah bunlara akıl fikir versin diyor işimize bakıyoruz.

YEPYENİ BİR ANKARA DİYORUZ

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehri bir köy görünümünden dönüştürdüysek, geleceğe de en iyi şekilde biz hazırlacağız. Yepyeni bir Ankara diyoruz, yola böyle koyuluyoruz.

FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR VURGUN AMAÇLIYOR

Bu arada birileri yine sinsi planlar peşinde. Seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar vurgun amaçlıyor. Milletimizin gönlü ferah olsun. Ekonomi programımızın başarısı için çalışıypruz. En büyük sorunumuz olan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren hızlı düşüşü beraber izleyeceğiz. Bizim için milletimize verdiğimiz her söz, namus sözüdür. Bir verdiğimiz sözleri unutmayız. Bu hedefe hiç endişe etmeyin ulaşacağız.