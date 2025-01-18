Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne karşı en ufak bir müsamahamız yoktur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehrin, siyasi, etnik, mezhebi fanatizme değil, zengin potansiyeli harekete geçirecek vizyona, esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e bu gözle bakıyoruz, Mersinliye bu hissiyatla sahip çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Mersin'in hiç kimseyi "Yörük" diyerek küçüksemediğini, "Kürt" diyerek ötekileştirmediğini, "Arap" diyerek dışlamadığını, "Suriyeli" diyerek hakir görmediğini belirten Erdoğan, "Mersin, insanları 'şu şehirden bu şehirden' diyerek sınıflaştırmamıştır. Çünkü burası medeniyetler yatağı, coğrafyamızın kadim halklarının ve inançlarının tamamının bakiyesine ev sahipliği yapan bir şehirdir. Mersin'in göz alıcı tablosuna kimse helal getirmez. Allah'ın izniyle bu şehir dünyaya kardeşlik hukuku dersi veriyor, vermeye de devam edecek." diye konuştu.

Salondakilere, "Mersin 2028'e hazır mı?", "2028'de ders vermeye var mısınız?" diye soran Erdoğan, salondakilerden "evet" yanıtını aldı.

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"Daha çok çalışmamız, daha çok gönüle girmemiz gerekiyor"

Mersin'in Doğu Akdeniz'in en stratejik liman şehri olarak ekonomiye can katmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bereketli topraklarıyla sadece kendi vatandaşımızı değil tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Velhasıl beşeri zenginliğiyle fiziki coğrafyasının güzelliğiyle, muhteşem potansiyeliyle Mersin Türkiye Yüzyılı'nda adından daha çok söz ettirecek. Mersin'deki bu güzel iklimi bozmayı Allah'ın izniyle kimse başaramayacak. Hiçbir siyasi çıkar, hiçbir sosyal ve kültürel farklılık, hiçbir şahsi hesap, Mersin'i Akdeniz'in örnek şehri yapan bu vasfına zarar vermenin gerekçesi olamaz."

Erdoğan, AK Parti'nin iktidarında Mersin'in 22 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkesin kabul edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin siyasi, etnik, mezhebi fanatizme değil, zengin potansiyeli harekete geçirecek vizyona, esere, hizmete ve yatırıma ihtiyacı var. Mersin'e bu gözle bakıyoruz, Mersinliye bu hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mersinlilerin de bizim bu hasbi yaklaşımımıza, samimi yürek açışımıza karşılık vereceğinden şüphe duymuyorum. Bugüne kadar seçim sonuçlarını Mersinlide değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa bizim, yanlış varsa bizim. Ama bunu hep beraber telafi edeceğiz. Demek ki daha çok çalışmamız, daha çok gönüle girmemiz, daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir heyecanın, yeni bir atılımın miladı olacaktır."

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"Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler boş durmadı"

"Ülkemizin 80 yılına, asırların yorgunluğuyla 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyete geçisin sancıları damga vurmuştur." diyen Erdoğan, tek parti faşizminin milletin inancına, tarihine, kültürüne yönelik tahrip edici ve baskıcı politikalarının, ağır bedellerinin ödendiğini söyledi.

Türkiye'nin Adnan Menderes ile başlayan demokrasi ve kalkınma hamlesinin önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Ülkemizi, darbeler, cuntalar, ideolojik kavgalar, ekonomik çöküşler, sosyal çalkantılarla dolu bir döneme soktular. Bu sancılı yıllar darbelerin ardından 'bizim çocuklar başardı' mesajını kulaktan kulağa fısıldayanların eseridir. Eski Türkiye artık bitti. Bu kaos fırtınası, Türkleri sadece sokaklarını temizleyecek, fabrikalarında çalışacak işçiler olarak görenlerin adımıdır. Rahmetli Özal bu oyunu fark edip siyasi ve ekonomik reformlarla ülkemizi asli istikametine çevirmek istediyse de kirli oyunlarla başa çıkamadı. Merhum Özal'a neler yapıldığını, hangi iftiraların atıldığını hiçbir zaman unutmadık."

"Ekonomimize yönelik saldırıları, tehditleri hatırlayın"

Erdoğan, AK Parti'nin 80 yıllık sancılı sürecin ardından adeta bir Anadolu ihtilaliyle iktidara geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Devrin müesses nizamı ve arkalarındaki güç odakları, AK Parti'nin öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşıda büyük bir direnç gösterdi. Siyasi ve toplumsal provokasyonlardan, hukukun ayaklar altına alındığı Cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Yetmedi bölücü örgütünden FETÖ'süne hatta sınırlarımıza dayanan DEAŞ'ına kadar envaiçeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün hiçbir ahlaki ve akılcı gerekçesi olmayan çukur eylemlerini hatırlayın. FETÖ'nün önce 17-25 Aralık, ardından 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, tehditleri, ambargoları, tuzakları hatırlayın."

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Erdoğan, milletle kafa kafaya, kol kola, kalp kalbe verip bu alçak hesapları hep birlikte boşa çıkardıklarını söyleyerek, "Yine Akif'in diliyle ifade edersek, 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmediği namusunu, çiğnetmeyecek.' Gerçekten bu millet üzerine akın akın gelen saldırılar karşısında gösterdiği asil duruşla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her bir ferdiyle, namusunu çiğnetmemiş, Asım'ın nesli olduğunu ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin güçlü desteğinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın mesuliyetini arttırdığını dile getiren Erdoğan, daha fazla çalışarak, Türkiye Yüzyılı'nın önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmak zorunda olduklarını ifade etti.

"Biz zalimler gibi kimseyi zorla yerinden etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in beşeri zenginliğinin ülkesi ve bölgesindeki her gelişmeyle yakından ilgilenmesini mecburi kıldığını ifade ederek, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ve ülkede kuşatıcı yeni bir yönetimin iş başına gelmesinin Mersin'e etkisi olacağını kaydetti.

Mersin'in 183 bin geçici koruma statüsündeki Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecektir. Suriye toparlandıkça, zulmün ve yıkımın izleri silindikçe inşallah ülkemizle birlikte tüm dünyadan muhacirler dönüş yoluna girecektir. Ama hep söylediğimiz gibi kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır. Biz, zalimler gibi kimseyi zorla yerinden etmeyiz. Kimsenin hayatını keyfi yere zindana çevirmeyiz. Kendini bilmez üç beş ırkçı fanatiğin Türkiye-Suriye dayanışmasına gölge düşürmesine göz yummayacağız. Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü, sosyal barışını, imarını sağlamaya yönelik her gayrete destek vereceğiz."

"Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız"

Erdoğan, Türkiye'ye büyük bir teveccüh ve güven söz konusu olduğunu anlatarak, "Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye deyince yüzü gülüyor." ifadesini kullandı.

Bu durumu gelecek adına çok değerli bir kazanım olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Suriye'nin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Ülkenin 3'te 1'ini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözecek adımları atacağız." diye konuştu.

Örgütün, çok güvendiği güçlerin bölgedeki çıkar ve hesapları değiştiği için gölgesine sığınarak küstahlaşacakları kimseyi bulamayacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan yükselen çatlak seslere ise aldırış etmiyoruz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra gelip bölgemize nizam vermeye kalksınlar. 'Böl, parçala, yönet' politikasıyla son bir asırdır bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın ve istikrarın rüzgarı esiyor. Kalkınma ve refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Artık bölgenin geleceğini bölgenin kadim halkları belirleyecek, doğal kaynaklar üzerindeki her türlü tasarruf da bölgenin asıl sahiplerinin uhdesinde olacak. Allah'ın izniyle kimse bunun önüne geçemeyecek."

Bir süre önce Suriye'nin Dışişleri ve Savunma bakanlarının kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, Suriyeli heyetin daha sonra ise Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı ile ayrıca toplantı yaptığını ifade etti.

"Gazze örneği, zulümle abad olunamayacağının çarpıcı bir ispatıdır"

Suriye'nin geleceğine hazırlık yaptıklarını belirten Erdoğan, bu yeni dönemin Mersin'in önünde de büyük fırsat pencereleri açacağını ve şehrin şimdiden buna kendisini hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Aynı şekilde Gazze'de ateşkesle sağlanmaya çalışılan barışın da bölgenin siyasi ve sosyal atmosferini değiştireceğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze örneği, zulümle abad olunamayacağının çarpıcı bir ispatıdır. İsrail, Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı zulümle dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Musevilere de zarar vermiştir. Çünkü İsrail'in yaptığı kadın, çocuk, masum katliamlarından sonra artık hiç kimse bu topluma İkinci Dünya Savaşı'nda maruz kaldıkları soykırımın getirdiği mahcubiyet duygusuyla bakamayacaktır. Herkesin zihninde İsrail'in fırsatını bulduğunda kendi mensuplarından başka tüm insanları katledebileceği düşüncesi yer etmiştir. Nitekim fanatik Siyonistler bu düşünceyi destekleyecek görüşlerini dini ve ideolojik argümanlarla pervasızca dile getirmekten çekinmiyor. En çok hedef aldıkları ülkenin Türkiye, toplumun da Türk milleti olması bizim bu zulme karşı sesini en çok yükselten devlet ve millet olmamızdan kaynaklanıyor.

Kimseden korkmadan, çekinmeden, sözümüzü sakınmadan, hakkı ve hakikati haykırdık. Bizim için dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur, bir garip varsa yardımına koşmak, zulme karşı elimizde dilimizle, kalbimizle mücadele etmek, hem dini bir vecibe hem de milli bir vazifedir. Rabbim bizlere ecdattan miras aldığımız bu hasletin yeni nesillere daha da güçlü bir şekilde aktarmayı nasip etsin diyorum."

Terör meselesinin suhuletle çözülmesinden yana olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa, biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır."

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Yumuşak başlı isen kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" mısralarını hatırlatan Erdoğan, "Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar, şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek şekilde yürütülmektedir." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı kervan olarak, yola revan olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ülke içinde, gerek bölgede, gerekse de dünyada atılan her adımın bir gayesinin bulunduğunu belirterek, "Bu da ülkemizin Türkiye Yüzyılına, geçmişin tüm sorunlarından arınmış, yüklerinden kurtulmuş, mevcut imkanlarını en üst düzeyde kullanan hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir devlet olarak girmesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde istikrar istediğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık yeni hayaller kurma, yeni projeler hayata geçirme, yeni şeyler söyleme, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar istiyoruz, güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımız da kapımız da, yüreğimiz de açıktır. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlar da hiç kusura bakmasınlar, artık kimseye bunları yutturamazlar. Kimseyi kandıramazlar, kimsenin zihnini ve kalbini bulandıramazlar. Dünya düzeni, siyasi ve ekonomik olarak yeniden kurulurken Türkiye'yi bunun dışında tutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı kervan olarak, yola revan olmuştur. Bu kutlu yürüyüşe katılan katılır, katılmayanın yolu açık olsun. Biz ülkemizi en güçlü devletler, milletimizi güvenli, huzurlu, müreffeh toplumlar seviyesine çıkarmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, geriye dönüp bakmayacağız. Yüzümüz hep geleceğe, ileriye, ufka dönük olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Mersin'e 624 milyar lira yatırım yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yapmanın, sorun çözmenin, dertlere deva olmanın peşinde olduklarını, bu anlayışla son 22 yılda Mersin'e 624 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyledi.

Adalette 5 milyar lira, eğitimde 39 milyar lira, gençlik ve sporda 9 milyar lira, sosyal yardımda 128 milyar lira, sağlıkta 19 milyar lira, çevre ve şehircilikte 66 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, ayrıca 14 milyar lira tutarındaki yatırımların da sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 142 milyar lira, tarım ve ormancılıkta 83 milyar lira, sanayi ve teknolojide 5 milyar lirası yatırım 8 milyar lirası destek olmak üzere 13 milyar lira, enerjide 102 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 14 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Eğitim alanında Mersin'e ikinci devlet üniversitesi Tarsus Üniversitesinin kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin ilk engelsiz gençlik merkezini Mersin'e kazandırdık. Şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 3 bin 260 yataklı 17 hastane dahil 50 sağlık tesisi inşa ettik.150 yataklı Mezitli Yeni Devlet Hastanemiz ile 50 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezini yıl sonuna kadar tamamlayıp 2026 yılı başında hizmete açacağız." dedi.

Mersin'deki 7 millet bahçesi projesinden 3'ünü tamamladıklarını anlatan Erdoğan, diğerleriyle ilgili projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mersin'i bölünmüş yollarla çevre bölgelere bağladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Antalya ile Mersin'i birleştirecek Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar yolumuzun 404 kilometresini tamamladık. Mevcut 483 kilometrelik güzergahta 10 saatlik seyahat süresini 7 saate düşüreceğiz. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projemizi de süratle tamamlayarak 2,5 saatlik seyahat süresini 18 dakikaya indireceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantısını hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anamur feribot ve deniz uçağı iskelesini 2024 yılı içerisinde hizmete alarak, Türkiye'nin KKTC'ye en kısa yoldan ulaşım sağlayan beşinci kapısını açtıklarını belirterek, 150 yat kapasiteli Aydıncık yat limanının da altyapı çalışmalarını bu yıl içerisinde tamamlayarak üstyapı işlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos 2024'te hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Havalimanımız açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdi. Tarım ve Ormanda, Değirmençay Barajı'nın Alaköprü ve Pamukluk sulaması ikinci etabının yapımına devam ediyoruz. Mersin'de teşviklerimizle tamamlanan 1185 özel sektör projesinde 93 milyar lira yatırım gerçekleşti. 23 bin kişilik istihdam sağladık. Enerjide yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri kısım kısım 2028'e kadar hizmete girecek. Rabbim ömür verdikçe Mersin için çok daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Notlar

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda, "Erdoğan sahnede diğerleri hani nerede?", "Eski Türkiye'ye bay bay, Türkiye Yüzyılı'na hay hay" ve "Dünya siyasetine format atan lider" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından önce salonda çalınan "Bana her şey seni hatırlatıyor" ve konuşması sırasında çalan "Duyanlara duymayanlara" şarkılarına eşlik etti.

Erdoğan, konuşmaya başladığı sırada, kendisinin gençlik fotoğrafının yer aldığı ve "Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde sana koşmak isterim" yazılı pankartla koreografi yapıldı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo armağan etti.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile milletvekilleri ve partililer katıldı.