Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu an kalbi bizimle atan bütün uşaklara sevgilerimi, en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Sevmeye bir ömrün yetmeyeceği, özü bir, sözü bir gönlü bir Trabzon’da bizi tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun.

Bu güzel atmosferde gönüllerimizi birbirine kavuşturan Rabbime hamd olsun diyor her birinize aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. AK Parti Trabzon İl Kongremizin Trabzon’a, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Trabzon’da AK Parti’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

'TRABZON BİR KEZ DAHA SÖZÜNÜ TUTTU'

Kongremizde görevi devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor bayrağı devralan kardeşlerime Rabbimden Muvaffakiyetler diliyorum. Trabzon’a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. 17 Şubat tarihinde şehrimize gelmiş ve meydan parkında mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon’dan Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek istemiştim. Trabzon bir kez daha sözünü tuttu. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon’a hizmet edecek, canla başla çalışacağız.

Haberin Devamı

‘TRABZON’U TÜRKİYE YÜZYILININ YILDIZLARINDAN BİRİ HALİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Biz hep icraatlarımızla konuştuk. Her zaman şunu söyledik. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, Trabzon için üretmeye, Trabzon’u Türkiye yüzyılının yıldızlarından biri haline getirmeye devam edeceğiz.

‘TRABZON ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYANLARIN ŞEHRİDİR’

Trabzon şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim’i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Dünyayı dize getiren Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül’ün ve bütün şehitlerimizin sevdası ne ise Trabzon’un sevdası odur. Trabzon elini taşın altına koyanların şehridir.

Milletin umudu olarak milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu şehir en zor gününde de AK Parti’nin ve milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. En kritik süreçlerden geçerken Trabzon bize hep umut oldu, yol gösterdi. Önümüzde yeni yollar açtı.

Haberin Devamı

Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata, turizmden büyüme ve kalkınmaya. Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Karadeniz’in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz çok önemli görevler aldı. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye yüzyılının öncü şehirlerinden biri olacak. Bu irade Trabzon’da var.

‘PKK’NIN UZANTISINI SINIR HATTIMIZDAN UZAKLAŞTIRDIK’

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarıla elde ettik. Suriye’nin Kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK’nın bu uzantısın sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR’

Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımızda bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Nokta operasyonlarımızı ve hava harekatlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Suriye’de, 8 Aralık’ta gerçekleşen halk devrimi ile birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye’deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünün korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze’de 50 bin kardeşimizi şehit eden Siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor.

Haberin Devamı

Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanları devri tamamen sona ermiştir.

Haberin Devamı

‘EMPERYALİSTLERİN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ’

Yan yana yaşayan kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk, Kürt, Arap bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz asırlardır bir aradayız beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz.

‘HEPİMİZ BU COĞRAFYANIN BİN YILLIK EVLATLARIYIZ’

Anamızın dili farklı olabilir. Kökenimiz farklı olabilir. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız.

CHP’Lİ BELEDİYELERİN SGK’YA BORCU HAKKINDA

Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak, bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye yüzyılının önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı’nın bu konudaki kararlılığı tamdır. İradesi ve mutabakatı en üst seviyededir.

Dün Samsun ve Ordu’daydık. Orada CHP genel başkanı sayın Özel’e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına niçin karşı çıktıklarını açıklamasını istedim.

CHP’nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını sayın Özel’in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim.

‘SAYIN ÖZEL AKLA MANTIĞA UYGUN CEVAP VEREMEDİ’

Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal’den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel bu konuda akla mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP’li belediyelerin SGK’ya olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplama anlaşılan sayın Özel’ın bayağı vaktini alıyor. CHP’nin genel başkanı Ankara’da hızlı trene karşı çıkıyor. Kars’a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar yüzde bin ile yüzde 2 bin 500 arasın da zam yapıyorlar. Ancak Kars’ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan sayın Özel’e soruyorum madem milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz. EPDK’nın indirim kararını iptal ettirmek için mahkemeye taşıdınız.

'ÖZEL, NİYE SUYA YÜZDE BİNDEN FAZLA ZAM YAPTIKLARINI AÇIKLASIN'

Sadece Karadeniz’deki keşfimizin sevincini milletimizle paylaşmak için sağladığımız desteğin tutarı 87 milyar TL’dir. Geçen yıl vatandaşımızın her 100 TL’lik doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. 100 TL’lik elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar TL kaynak ayırdık. Enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dedikleri suya niye 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın.

'GÜNLÜK 8 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ ÜRETİYORUZ'

Vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Gaz maz yok dediğiniz Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü açtı. Diğer sahalarımızla birlikte toplan yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.

Gabar’da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil.

‘MÜJDELİ HABERLER ALACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Tüm bu destekleri verirken sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. Oruç Reis Gemimiz Somali denizlerindeki 3 sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalarından da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

'SİYASETTEN EMEKLİ OLMAYI SİNDİREMEDİ'

Siyasetten emekli olmayı içine sindiremedi partisinde istenmediğini kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için fırsat kolluyor çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politika, ne dış politika, ne enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok.

TRABZON YATIRIMLARI HAKKINDA

437 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2.5 milyar TL, eğitimde 21 milyar TL, gençlik ve sporda 8 milyar TL, sosyal yardımlarda 42 milyar TL, sağlıkta 10 milyar TL, çevre ve şehircilikte 68 milyar TL, ulaştırmada 153 milyar TL, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar TL, sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar TL, enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar TL, kültür ve turizmde 3 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar TL yatırım yaptık.

‘BİR MÜJDEYİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM’

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık.

Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor’umuzun altyapısını güçlendirmek için şehrimizde kamp eğitim merkezi projemizi hayata geçiriyoruz. Trabzonspor kamp eğitim merkezimiz toplam 82 bin metrekare alana sahip. Merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar da bulunacak.