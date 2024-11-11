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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

11.11.2024 - 13:32 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a ulaştı

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistana ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistana ulaştı

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