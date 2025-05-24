Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyetler, yemekte bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinde, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Sürpriz bir görüşme olarak gerçekleşti. Öncelikle Erdoğan, Dolmabahçe'de çalışma ofisine geldi. Daha sonra Suriye lideri Şara Dombahçe'ye geldi. Şara, niçin Türkiye'ye gelmiş olabilir? Geriye dönüp baktığımızda özelikle ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı açıklaması yaptıktan sonra dün açıklamayla birlikte karar netleşti. O yaptırımlar kaldırıldı.

Sonrasında yine Avrupalı liderlerde 'Suriye'ye yeni bir sayfa açabilir, yeni bir şans verebiliriz' demişlerdi. Aslında çok daha önemlisi şu; yaklaşık birkaç gün önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de mevkidaşlarıyla bir araya gelmiş ve önemli başlıkları görüşmüşlerdi. Onlardan bir tanesi PKK'nın silah bırakmasının Suriye'deki yansımaları olmuştu."

ABD SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayan Bessent, "Hazine Bakanlığı, Suriye'nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi'nden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi katılmıştı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler düzeyindeki ilk temas olmuştu.

TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’ndaki konuşmasında, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden Suriye’ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullanmıştı.