Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı ile görüştü: Türkiye arabuluculuk gayretlerine devam edecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye’nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye’de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti."